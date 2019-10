El grupo que surgió desde la tristeza para ayudar a los que más lo necesitan

Hace tres años y medio Graciela Bianconi vivió momentos colmados de tristeza, en un lapso muy corto murieron dos familiares, su esposo y su madre. Los días fueron desoladores y sus dos hijos quedaron con signos de depresión, para salir adelante decidió crear un grupo solidario para ayudar a las poblaciones más necesitadas de la sociedad, las personas enfermas, los niños y los abuelos. Así nació “Unidos por un sueño”.

“Un día me levanté, fui al baño y al mirarme al espejo dije `¿por qué no me puedo poner una nariz de payaso, salir adelante y crear un grupo para ayudar?`, y así lo hice. Fui a despertar a mis hijos para comentarles la idea y me miraron como diciéndome que estaba loca, después los convencí y hasta empezaron a convencer a sus amigos", contó Graciela sobre los inicios.