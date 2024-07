A 25 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, su hermano José habló sobre la causa y se refirió al mensaje que recibió la familia ni bien se conoció la noticia. En ese momento, recibieron “condiciones” para acordar que el nene de 5 años “vuelva con la familia”.

En declaraciones radiales, el joven se mostró esperanzado que el menor aparezca y relató cómo fue el momento en el que Cristian, otro de sus hermanos, recibió un mensaje desde Chaco. Allí, le dieron a entender que tenían al pequeño y que podían negociar para devolverlo.

“Al día siguiente mi hermano pide ir a la comisaría y mostrar el mensaje y me pide que no diga nada. Le pregunto quién tomó la denuncia y me respondió que era el comisario pero que le dijo que era una joda”, contó José Peña.