El italiano Gaudenzi es el nuevo presidente de la ATP

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex tenista italiano Andrea Gaudenzi, de 46 años, fue designado hoy en forma unánime como nuevo presidente de la ATP a partir del 1 de enero de 2020 y por cuatro años, en reemplazo del británico Chris Kermode.



Gaudenzi, nacido en Faenza, ciudad ubicada en el norte de Italia, en la región de la Emilia Romaña, llegó a ocupar el puesto 18 del ranking mundial durante su etapa como tenista, conquistó tres títulos y jugó el Argentina Open en las ediciones de 2002 y 2003, luego se dedicó al mundo de los negocios y el marketing deportivo.



"La ATP ha jugado un papel central en mi vida de muchas maneras, y tener esta oportunidad de ser su presidente es un verdadero honor", declaró el italiano en el momento de su designación que comenzará a regir el año próximo, según consignó la Agencia EFE.



Gaudenzi es Licenciado en abogacía (se graduó en la Universidad de Bolonia) y también completó un máster en Administración de Empresas en la Universidad Internacional de Mónaco.



La bienvenida al italiano se la dio el serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial y presidente del Consejo de Tenistas de la ATP.



"En nombre de los tenistas me gustaría dar la bienvenida a Andrea como el próximo presidente de la ATP. Como ex jugador, conoce a la perfección nuestro mundo y posee todas la cualidades para liderar el circuito y esperamos trabajar juntos para el beneficio mutuo", señaló Djokovic.