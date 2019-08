El juez tildó de "poco hombre" a Guajardo, después de que abandonó a Brenda

Este viernes el juez Juan Pablo Ortega titular del Primer Juzgado Correccional procesó a José Miguel Guajardo por el delito de Omisión de Auxilio, si bien el hombre quedó en libertad en cumplimiento de lo que fija el Código Penal, en su fallo el magistrado criticó la actitud de este hombre que dejó a su suerte a Brenda Requena quien luego fue brutalmente asesinada.

En un extenso documento el juez describió todas las circunstancias que rodearon el caso, relata que este hombre era amante de Brenda. Además asegura que por declaraciones de la madre de la muchacha, la chica pensó que podría estar embarazada ya que tenía un retraso y aún a pesar de la relación que tenía con ella y del hecho de que podría estar embarazada no la asistió él mismo ni tampoco llamó a las autoridades para pedir ayuda.

En un tramo de su fallo el magistrado asegura: "me permito inferir que Guajardo ha mostrado con todas sus actitudes un claro menosprecio por la integridad física y psíquica de Brenda Montaña Requena, como así también por su vida. Teniendo conocimiento que podía ser víctima de violencia física por parte de su marido, habiendo visto cómo Álvarez el 11 de julio del corriente año la golpeaba mientras estaba arrodillada, detalle que no es menor, porque muestra un claro mensaje de dominación por parte del agresor, no hizo absolutamente nada, no sólo ello, sino que se fue con sus amigos a hablar sobre un partido de fútbol, siendo esta una actitud bastante cínica, por parte de la única persona que aquél día pudo hacer algo".

Siguiendo con su argumentación el juez explica que de acuerdo a lo dicho por los testigos, Guajardo tenía miedo, "pero este miedo era por el temor de que el marido de Brenda lo descubra, no por la víctima a la que claramente jamás le importó".

Más adelante el magistrado explica: "el sentido común me indica que si Brenda hubiera sido la esposa o la novia de Guajardo o al menos hubiera tenido un mínimo sentimiento hacia ésta, aquél día no la hubiese abandonado, ni la hubiese dejado a la suerte de lo que un sujeto podía hacerle, podría al menos haber intentado defenderla, aunque eso implique un riesgo para sí mismo, no salir corriendo como lo hizo, actitud de poca hombría si se quiere.

Antes de terminar Ortega aseguró que se tiene certeza de que Brenda Montaña está muerta y agregó: "certezas tenemos que Guajardo huyó corriendo el día en que fueron descubierto por Diego Alvarez, certeza tenemos que quien pudo evitar una tragedia, no hizo más que correr e irse a hablar de fútbol con sus amigos, certezas tenemos en que se hubiera evitado una frenética búsqueda de cinco días y se hubiese logrado un abordaje del caso más eficiente y eficaz si Guajardo hubiera dado aviso inmediato a la policía del hecho de violencia que presenció, pero quedará una eterna incertidumbre en si la muerte de Brenda se pudiese haber evitado, pues entiendo pesará en la conciencia del imputado Guajardo tal grave omisión de auxilio".

La sanción

En la parte resolutiva de su fallo, el juez Ortega determina procesar sin prisión preventiva a Guajardo por el delito de Omisión de Auxilio. Además le traba embargo sobres bienes propios del imputado, hasta cubrir la suma de $ 5.000.