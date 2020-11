El líder de los judiciales en San Juan se recuperó del Covid-19: “Tuve suerte de no estar internado”

La curva de contagios en San Juan sigue en aumento, sin embargo a medida que la pandemia avanza con ella también se van registrando otros conceptos dentro de la nómina como, por ejemplo, los recuperados. En ese sentido el referente de los judiciales en San Juan, Sebastián López, logró vencer la infección y volvió a trabajar.

“Fue un proceso de mucha incertidumbre. La verdad que por suerte no estuve internado y pasé la enfermedad en mi casa”, contó a DIARIO HUARPE el titular de la Unión Judicial.

López, de 43 años, pasó el proceso infeccioso dentro de su vivienda junto a su pareja y sus tres hijos. Su esposa fue la que comenzó con los síntomas y prontamente cayó Ramiro, el hijo del medio. A los pocos días fue el referente quien tuvo algunas sospechas sobre su carga viral en el organismo.

De acuerdo a lo que relató, él se hizo un hisopado una vez que su esposa dio positivo, aunque ese testeo le arrojó negativo. López se quedó tranquilo, pero decidió cumplir el aislamiento preventivo, desistiendo de ir a trabajar, debido a que ostentaba la calificación de contacto estrecho.

Al cabo de algunos días sintió molestias en su sistema respiratorio y fue a consultar con un médico. Allí le hicieron una placa y le detectaron neumonía. Eso fue clave debido a que lo volvieron a hisopar y en esa instancia le salió positivo.

“Si no me hubiese realizado la placa no descubro la enfermedad”, sostuvo.