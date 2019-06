El Messi brasileño que fue alentar a la Selección

Paulo Vitor Veiga Rodrígues es de la ciudad de Palmas, municipio de Tocantins, ubicada a unos 1.500 kilómetros de distancia de Salvador de Bahía, hacia el norte del país.

"Vine en micro, tardé 24 horas, pero la verdad es que vale la pena todo esto por hacer el intento de acercarme a mi ídolo", explicó Paulo a Clarín.

"Desde chico me empezaron a decir que tenía un parecido a Messi. Mis amigos me lo remarcaban todo el tiempo. Y a medida que fui creciendo, más. Al principio no me gustaba mucho, pero después le fui tomando el gusto. Así que en 2016 yo decidí hacerme un perfil en las redes sociales como el doble de Messi", relató el brasileño al mismo medio.

A pesar de no tener entradas para el partido del debut ante Colombia en el Arena Fonte Nova a Paulo no le interesó, su sueño era ver y estar cerca de Messi.