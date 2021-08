El miércoles empezó con Zonda, qué pasará con las clases en San Juan

Este miércoles comenzó con viento Zonda en gran parte de los departamentos de San Juan por lo que muchos padres y madres sanjuaninas comenzaron a preguntarse qué pasará con las clases. Ante esto, desde el Ministerio de Educación informaron que serán normales.

Esto ocurrirá debido a que desde Protección Civil no han indicado que la intensidad del viento constituya un riesgo que motive la suspensión de la actividad educativa. No obstante, recordaron que cada uno puede tomar la decisión que considere conveniente según su caso particular.

“Por el momento es normal en el turno mañana. Se sigue atentamente la evolución de las condiciones climáticas”, informaron en un comunicado.

Según informaron desde Protección Civil, el Zonda se hará presente en toda la provincia con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en el Valle de Tulum e Iglesia. Ante cualquier emergencia debe llamar al 103.

Recomendaciones ante vientos fuertes:

Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.

No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.).

Tener siempre a mano linternas cargadas.