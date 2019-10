El Ministerio de Seguridad aplicará un operativo en las fronteras durante las elecciones del domingo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Seguridad dispuso un operativo para reforzar la presencia de las fuerzas federales en los pasos internacionales durante las elecciones del próximo domingo con el propósito de “evitar la posible circulación de personas a través de de zonas no habilitadas para el cruce entre países”, según se informó oficialmente.



El anunció fue formulado hoy en una conferencia de prensa por parte de la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de ese ministerio, Eugenio Burzaco, quienes detallaron los pormenores que tendrá el operativo.



Seguridad dispuso “un plan de vigilancia de la línea de frontera con un fuerte foco en la prevención”, según se informó a la prensa en un encuentro con la prensa que se realizó en la sede ministerial.



Participaron los subsecretarios de Seguridad e Intervención Federal, Darío Oroquieta, y de Control y Vigilancia de Fronteras, Matías Lobos; y los jefes de las fuerzas de seguridad, entre otros.



“Vamos a tener controles de las fuerzas federales en la provincia de Salta, Salvador Mazza, Orán y Aguas Blancas, la Quiaca, Clorinda, Ciudad de Formosa, y asimismo patrullajes de la Prefectura Naval por toda la zona de ríos”, sostuvo Bullrich.



La ministra afirmó que la iniciativa será similar al que se llevó a cabo en la PASO, y que básicamente se concentra en los 2.400 kilómetros de frontera que Argentina tiene con Bolivia y Paraguay.



“Esa zona tiene un alto tránsito vecinal fronterizo. Para el día de las elecciones tendremos un dispositivo especial. Hay 16 puntos de entrada y salida del país. Coordinaremos con Aduana y Migraciones para que la gente pueda entregar toda la documentación por los pasos habilitados y también controlaremos vía terrestre y acuática las zonas no habilitadas”, explicó Lobos.



Bullrich remarcó que e criterio que guiará a las autoridades es que si “una persona vota en un país no puede hacerlo en otro”, en función de los acuerdos que se establecieron.



Asimismo, los funcionarios detallaron que se llevaron a cabo diferentes reuniones de Coordinación Extraordinaria en cada Paso Internacional para explicar el operativo que se va a realizar.



"Vamos a tener el mismo tipo de control que tuvo Bolivia el domingo pasado en las elecciones. El objetivo es que no haya un voto que no corresponde y darle a los argentinos la seguridad de que no va a haber modelos repetidos en nuestra historia, de gente que es traída a sufragar a cambio de algún tipo de favor”, finalizó Bullrich.