El Ministerio Público de Bolivia investigará a Arce por corrupción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio Público de Bolivia decidió ayer ampliar las investigaciones del caso del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc) por supuesta corrupción contra funcionarios del gobierno de Evo Morales, entre ellos el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce.



La fiscal Heidi Gil anunció el ampliado de la investigación un día después de que Arce fuera designado como candidato a presidente por el MAS-IPSP por el derrocado mandatario Evo Morales desde Argentina.



De cara a las elecciones presidenciales del 3 de mayo, esta medida responde a un pedido realizada por el director de facto del Fondo Indígena, Rafael Quispe, opositor al Gobierno de Morales.



Entre los investigados por el desfalco al Fondo Indígena durante el gobierno de Morales, se encuentra además del el ex ministro de Economía y arquitecto del llamado milagro económico boliviano, el ex ministro Juan Ramón Quintana.



Estas acusaciones podrían perjudicar a Arce, hoy radicado en México tras el golpe de Estado perpetrado por el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, y la presión de la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policía bolivianas el 10 de octubre pasado, a la hora de volver a pisar suelo boliviano y emprender la campaña presidencial.



"No hay garantías de hacer política de manera libre. Hoy se inventan juicios, hay persecución y hostigamiento con el pretexto de estar incitando a la desestabilización", había dicho ayer el candidato a presidente por el MAS en una conferencia de prensa desde Buenos Aires.



El MAS ha denunciado una persecución judicial en contra de sus integrantes.