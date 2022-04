El ministro que construyó su verde en el semáforo de los políticos

Una nueva entrega del Semáforo de los Políticos llegó a “Yo Te Invito” por la pantalla de Canal 5 Telesol. A continuación, evaluamos la semana de los dirigentes del país y le damos un color por el trabajo desempeñado.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

El semáforo de los políticos

Verde: Julio Ortiz Andino / Ministro de Obras Públicas

El pasado día lunes fue un día histórico en la construcción del futuro dique El Tambolar, ya que se puso funcionamiento la obra de desvío del cauce del Río San Juan, lo que permitirá comenzar a construir el nuevo embalse. El Tambolar, que tiene una inversión cercana a los 800 millones de dólares, está cercano a la localidad de Pachaco, 18,8 kilómetros aguas arriba de la presa Los Caracoles y se estima que generará más de 2.000 puestos de trabajo.

Durante el acto, el ministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, explicó que el puente de Pachaco seguirá estando operativo de manera casi permanente. "El puente no va a quedar permanente bajo el agua, va a tener posibilidades de uso cuando el embalse no esté completo", sentenció.

Amarillo: Jorge Armendariz / Secretario de Tránsito y Transporte

El Secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Jorge Armendariz, viene en el ojo de la tormenta por el cuestionado funcionamiento de la Red Tulum desde hace tiempo y en esta oportunidad, una vez más, quedó bajo fuego al decir que el combustible para el normal desempeño de los colectivos de la Red Tulum estaba garantizado solamente hasta este día viernes. Situación que luego fue desmentida por las propias autoridades del Ministerio de Gobierno. Si bien el faltante de gasoil no es una cuestión de resorte provincial, con las alarmantes declaraciones realizadas por el funcionario quedó expuesto ante sus superiores. Además, según dijeron desde el ámbito provincial, hoy preocupa más el aumento en el precio que el supuesto faltante que sufren las empresas.

Rojo: Guillermo Sirerol / Presidente de OSSE

Luego de que DIARIO HUARPE publicara que el 31% de los usuarios sanjuaninos (29.371) no están conectados a la red cloacal pese a que la obra pasa por la puerta de sus viviendas, desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) se comprometieron a intensificar los trabajos con los municipios para que la conexión sea a tasa cero, es decir, que no implique costo alguno para el particular en cuanto al acceso del servicio. Guillermo Sirerol, presidente de OSSE, comentó que los datos reflejados no resultan ser una novedad para el organismo y explicó auditarán estos números publicados para saber de qué manera avanzar para que más vecinos gocen de las cloacas.