El Monterrey de Mohamed juega con América la primera final del Apertura 2019 mexicano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Monterrey, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, jugará hoy la primera final del Apertura 2019 del fútbol mexicano de Primera División, ante el América



El partido se jugará en el estadio Bancomer, de Monterrey, desde las 23.35 de Argentina (20.35 local).



El conjunto del "Turco" Mohamed viene de realizar una buena performance en el Mundial de Clubes disputado en Qatar, en donde finalizó tercero, pero realizando un gran encuentro semifinal ante el posterior campeón, Liverpool de Inglaterra.



Rayados llevó a tiempo extra al laureado elenco del DT alemán Jurgen Klopp, que debió extremarse para cantar victoria 2-1, con una conquista del brasileño Roberto Firmino.



En Monterrey jugarán los argentinos Marcelo Barovero, Leonel Vangioni y Rogelio Funes Mori (todos ex River Plate), además de Nicolás Sánchez (ex Racing y Nueva Chicago).



Mientras que en América, dirigido por Miguel Herrera, se perfilan para actuar el zaguero central Emanuel Aguilera (ex Godoy Cruz de Mendoza) y el mediocampista Guido Rodríguez (ex River Plate).



La revancha de la final se jugará el domingo, desde las 20.00 local (23.00 de Argentina) en el estadio Azteca de Ciudad de México.