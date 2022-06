El mundo de la apicultura sanjuanina entre la producción y el cuidado de las abejas

Generalmente, cuando se habla de producción, es común mencionar a la vitivinicultura o la ganadería. Sin embargo, en San Juan también hay una importante actividad que poco se da a conocer. Se trata de la apicultura, que crece y se consolida año tras año como otra alternativa. José Luis Maggio es apicultor y contó a DIARIO HUARPE cómo es su trabajo y los secretos de esta tarea.

Así como los ganaderos se dedican a criar vacas, José trabaja desde hace 30 años cuidando abejas para conseguir miel y polen. "Nosotros tenemos un plantel que lo llevamos al campo para hacer producción de miel y otra para hacer polinización”, comentó.

El sanjuanino heredó esa noble labor gracias a sus abuelos y padres, quienes pese a las adversidades siguieron con su empresa. Contó que cuenta con 2.500 colmenas y por cada una logra extraer entre 20 y 25 mil kilos de miel, que es más o menos la cantidad que la mayoría de los emprendimientos obtienen. Cada panel puede llegar a tener hasta 70.000 abejas en sus mejores momentos de reproducción.

Las abejas se mantienen en la colmena durante invierno, pero salen a buscar agua. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Maggio explicó que la miel es un alimento natural que la abeja lo produce mediante enzimas que agrega al néctar que recolectan en las flores. "Luego, lo depositan en una celdita, se evapora la humedad excedente y se hace la miel", agregó. De esta manera, se obtiene en estado líquido y con el frío se vuelve sólida. Aclaró que no lleva ningún proceso, sino que se extrae y luego directamente se envasa para consumir.

Hay mieles más claras y otras más oscuras, ¿qué determina esas variedades? Maggio aseguró que eso depende de la flor que el insecto pica, aunque aclaró que todas son muy parecidas. “Hay que tener cuidado cuando en las etiquetas que dicen miel enriquecida”, advirtió y señaló que la miel real es la de abeja sin aditivos.

Hay mieles oscuras y claras. Todo depende de la flor.Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Por otra parte, el emprendimiento del apicultor brinda el servicio de polinización. Los productores lo solicitan para mejorar el rendimiento de sus cultivos, como por ejemplo en las hortalizas para optimizarlo hasta seis veces por hectárea, mientras que en la almendra hasta nueve veces. Según José Luis, por hectárea se necesitan diez colmenas para polinizarlas. “En San Juan es muy importante. Arrancamos con la almendra y después seguimos con cebollas, zanahoria y alfalfa. Es un servicio que se paga”, manifestó.

Cabe destacar que Argentina es el segundo exportador de miel en el mundo, después de China, de acuerdo al Gobierno nacional. Sin embargo, San Juan todavía no logra comercializar en otras partes debido a que todo lo producido se vuelca al mercado interno y no hay suficiente excedente. Maggio destacó que los sanjuaninos son muy consumidores y duplican el promedio nacional. En el país el consumo per cápita es de 250 gramos, mientras que en San Juan de 400 gramos, de acuerdo a Luis Tomás, encargado del área de apicultora de la Dirección de Desarrollo Agrícola del Ministerio de la Producción.

Maggio en su tienda donde ofrece diversos productos, pero principalmente miel. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Actualmente, los mayores peligros que enfrenta la actividad es el uso de herbicidas que matan a las abejas, de acuerdo a Maggio. Comentó que San Juan es una zona propicia para llevarla a cabo porque no es tan extendida la utilización de químicos como en las zonas pampeanas. Este es un problema que afecta al mundo y por eso hay muchas campañas para evitar la desaparición de las abejas, que son fundamentales para el equilibrio del ecosistema.

Así son las colmenas de los apicultores. Se pueden trasladar para ofrecer el servicio de polinización. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Por último, el apicultor manifestó que las actividades de promoción como la Semana de la Miel han repercutido positivamente en el mercado, lo que genera expectativas en el sector. A su vez, promueve la compra de ese alimento tan sano y con múltiples propiedades que ayudan a la salud. “Esto nos ayuda muchísimo”, terminó.

