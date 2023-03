Un 13 de marzo de 1963 nació el músico rosarino Fito Páez, quien marcó a generaciones de argentinos. El famoso compositor estuvo en San Juan varias veces, en una ellas visitó la Casa de Sarmiento y cantó acapella el tema “Tumba de la Gloria”, junto a un niño que estaba en el lugar. Ese chico era el diseñador Maximiliano Cevilán, quien contó en un posteo publicado en redes sociales cómo fue aquel inolvidable momento.

Transcurría mitad del año 2000 cuando Fito Páez pasó por la provincia y aprovechó la oportunidad para conocer el antiguo hogar del maestro de América. “Íbamos con mi hermano y mi viejo a buscar a mi madre a la Casa de Sarmiento, donde ella trabaja hasta hoy. En eso que está cerrando el museo, se siente que golpean el portón, le dicen que están cerrando y se escucha en tono de voz baja: ''Por favor, déjenme pasar y poder ver, me quedé con ganas de conocer y tengo que viajar mañana''. En eso el portero abre despacio y se asoman unos rulos con lentes un poco tímidos al igual que su voz y dice ''Soy Fito Páez’’, relata Maxi, quien en ese período era un niño de tan solo ocho años de edad.

Fito Páez en la Casa de Sarmiento. Foto: Maximiliano Cevilán.

De esta manera, los guías y autoridades que estaban presentes le ofrecen un tour privado por el sitio turístico y amigablemente entabla una conversación con los presentes. “Conversa con cada uno de los que estábamos allí, hablando mucho de historia y música, de autores que, en flashes fugases, hoy más viejo me cuesta recordar”, comentó el artista sanjuanino.

Sin embargo, hay una parte que hasta el día de hoy se encuentra indeleble en su memoria. “Lo que no me cuesta recordar es que mientras charlaba con las autoridades del museo, yo con pocos años me acerqué algo temeroso, me mira y me dice ''Hola campeón, ¿Cómo te llamas?'' Lo primero que me sale decirle es ''Hola Fito, soy Maxi, vi tus videos en Big Channel antes de ver los dibujitos, están muy buenos''. En eso me dice ''¿En Serio?'', rememora Maxi haciendo alusión al viejo canal de TV infantil.

Así es cómo Maxi le pide a Fito si podían cantar una canción juntos y el referente del rock nacional le dice inmediatamente que sí y empiezan a entonar en conjunto versos de“Tumbas de la Gloria” que pertenece al emblemático disco “El amor después del amor”.

“Le pido por favor si podemos cantar un pedacito de una canción que me gustaba de él y en eso se me da por cantar ''Tumbas de la gloria'' acapella con él. Tranquilamente, puedo decir que el Chico de Rosario y el Niño de San Juan pudieron cantar juntos, aunque sea un ratito, algo que me deja con un recuerdo muy lindo en mi corazón”, finalizó el joven.

Fito y Maxi en el hogar del prócer sanjuanino. Foto: Maximiliano Cevilán.

Del 63

Fito Páez cumple este 13 de marzo 60 años de edad, con una trayectoria artística que deja un legado imborrable de la música nacional. El rosarino compuso discos emblemáticos como “Giros”, “Ciudad de pobres corazones”, “El amor después del amor” y “Circo beat”.

Precisamente en el 2022 se cumplieron 30 años del lanzamiento de “El amor después del amor” y en este marco realizó una gira por todo el país y el continente americano, para conmemorar la presentación de ese álbum que fue el más vendido del rock nacional.

Su carrera musical comenzó con la famosa Trova Rosarina y luego el mundo del rock le abrió la puerta grande cuando Charly García lo citó para que fuera su pianista. Participó en grandes discos de Charly como Piano Bar y Clics Modernos.

Esto le sirvió de base a Fito para publicar sus primeros discos, Del 63 y más tarde Giros, obra con la que alcanzó el reconocimiento en la escena nacional. Sin dudas que su obra maestra fue el LP “El amor después del amor” que fue editado en 1992 y marcó la consagración definitiva del artista. La letra y la música de los 14 temas son de Fito Páez. Este trabajo convocó a artistas de la talla de Mercedes Sosa, Andrés Calamaro, Charly García, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, Claudia Puyó y Ariel Rot, marcando uno de los picos en la carrera del artista. Además, cuenta con un equipo de productores como Carlos Narea, Fernando Moya y Alejandro Avalis; con Nigel Walker al frente del equipo de técnicos de grabación y mezclas.