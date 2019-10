El Nobel de Literatura vuelve renovado y con dos premios que se entregan juntos este jueves

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Nobel de Literatura llegará doble el jueves próximo y se dará a conocer desde una Academia Sueca renovada tras el escándalo de acoso sexual y filtraciones que en 2018 obligaron suspender la designación del ganador en esa categoría. Recuperando la tradición, el 10 de octubre los miembros de la Academia Sueca se reunirán a las 11.30 en el edificio de la antigua Bolsa de Estocolmo, sede de la institución, a las 7.30 hora argentina, para elegir a los Premios Nobel de Literatura 2018 y 2019. La lista de este año está encabezada por tres mujeres: la poeta canadiense Anne Carson, la narradora guadalupeña Maryse Condé y la novelista china Can Xue, quienes lideran los sitios web de apuestas Unibet (Suecia) y Nicer Odds (Reino Unido). Seguidas por la rusa Lyudmila Ulitskaya y algunos nombres que se repiten año a año, como el del japonés Haruki Murakami, el keniata Ngugi Wa Thiong'o y la canadiense Margaret Atwood; los primeros 10 puestos de las estimaciones se completan con la estadounidense Marilynne Robinson, la polaca Olga Tokarczuk y el húngaro Péter Nádas. La renovación de la histórica entidad consiste en que, tras el escándalo que resultó en media docena de renuncias y desplazamientos, por primera vez desde 1901 el comité que se encarga de preseleccionar candidatos (cuatro académicos este año) se amplió con cinco especialistas externos, como las críticas literarias Rebecka Kärde, de 27 años, y Mikaela Blomqvist, de 31. La institución fundada en 1786 por el rey Gustavo III de Suecia para fomentar la lengua sueca siguiendo como modelo la Academia Francesa había suspendido la entrega del Premio Nobel siete veces a lo largo de su historia (1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 y 1949) ante diferentes conflictos y en cinco de esas ocasiones al año siguiente se saldó con una entrega doble. El presidente de la Academia, Lars Heikensten, justificó la medida tomada en noviembre último argumentado que la ardua preselección de autores susceptibles de recibir el Nobel, hasta ahora reservada a los académicos, era una forma de "distanciarse claramente de los sucesos del año anterior". Dieciocho mujeres denunciaron en noviembre de 2017 al diario sueco con mayor tirada del país, el Dagens Nyheter, abusos de una "personalidad cultural" cercana a la Academia, luego identificada como el artista francés Jean-Claude Arnault, esposo de la poetisa y académica Katarina Frostenson, quien tuvo que dimitir. La institución encargó una auditoría y concluyó en que se habían producido filtraciones en torno a las nominaciones y que el club literario que dirigía Arnault, con apoyo económico de la Academia, incumplía las reglas de imparcialidad porque Frostenson era su esposa y copropietaria. A esto siguió una oleada de renuncias, intercambios de acusaciones y el aplazamiento, por primera vez en siete décadas, de la entrega del Nobel de Literatura; más una serie de reformas de estatutos y la elección de cinco nuevos miembros. Entre los nombramientos tras las renuncias estuvieron los de la poeta Tua Forsström en lugar de Frostenson, las novelistas Ellen Mattson y Anne Swärd en reemplazo de la teóloga Jayne Svenungsson y la escritora Sara Stridsberg, dos de los seis miembros que renunciaron el último año por la crisis de la institución; y la filósofa Asa Wikforss, en reemplazo de la ex secretaria general, Sara Danius. Arnault fue condenado en diciembre por el Tribunal de Apelación de Estocolmo a dos años y medio de cárcel por dos casos de violación de una mujer en octubre de 2011, aunque el fallo fue apelado. Los premios Nobel se instituyeron en 1895 como última voluntad de Alfred Nobel, industrial sueco en Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Paz, categorías que luego se ampliaron, en 1968, a Economía. El Nobel se otorga cada año, desde 1901, para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad en el año anterior o en el transcurso de sus actividades; el de Literatura se otorgó por última vez en 2017 al japonés Kazuo Ishiguro. Desde hoy y hasta el 14 de octubre se darán a conocer los nombres de los ganadores de todas las categorías y la ceremonia de entrega será el 10 de diciembre, aniversario de la muerte del ingeniero, químico y constructor de armamento que antes de morir utilizó su fortuna para fundarlos. El primero en conocerse fue el de Medicina, otorgado hoy William Kaelin, Gregg Semenza y Sir Peter Ratcliffe, científicos de nacionalidad estadounidense y británica que estudiaron cómo las células se adaptan a la cantidad de oxígeno disponible, permitiendo mejorar el tratamiento de varias enfermedades. Le seguirán el Novel de Física, mañana cerca de las 7.30 de Argentina; el de Química, el miércoles a la misma hora; los de Literatura el jueves; el de la Paz, el viernes 11 y el de Economía, el lunes siguiente, 14 de octubre, también por la mañana.