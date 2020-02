El noruego Ruud expuso un gran poderío y se instaló en cuartos de final del Argentina Open

El noruego Casper Ruud, uno de los tenistas con mayor proyección en el circuito, se instaló hoy en los cuartos de final del Argentina Open tras vapulear en menos de una hora al español Roberto Carballes Baena por 6-1 y 6-0, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



Ruud, ubicado en el puesto 45 del ranking mundial de la ATP, empleó apenas 57 minutos para doblegar al tinerfeño Carballes Baena (88) y jugará su próximo partido el viernes ante el serbio Dusan Lajovic (23), tercer favorito al título que derrotó previamente al español Pedro Martínez (142) por 7-6 (8-6) y 7-6 (8-6).



El tenista nacido en Oslo hace 21 años estuvo muy sólido con sus golpes de fondo, sacó bien y también se mostró preciso en la devolución, todo eso le permitió resolver rápido su compromiso ante Carballes Baena, a diferencia de los dos partidos anteriores de la jornada que se definieron en sendos tie breaks.



"Estoy contento porque me salió todo lo que intenté, creo que esta noche tuve la situación siempre a mi favor y casi no dejé entrar en juego a mi rival", analizó el noruego, quien logró el triunfo más rápido en lo que va del torneo y también por el marcador más holgado.



Ruud, quien superó en la ronda inicial a otro español, Pablo Andújar (58), había comenzado el año sin buenos resultados, así perdió en las rondas iniciales del ATP de Auckland y del abierto de Australia, pero en la Argentina inició muy bien la gira sobre polvo de ladrillo al instalarse en cuartos de final, algo que no lograba desde el torneo de San Petersburgo del año pasado.



"Me gusta jugar en Buenos Aires, la superficie de polvo de ladrillo es mi favorita y cuando me siento tan cómodo rindo mejor", confesó el noruego, en diálogo con los medios de prensa apostados en la zona mixta aledaña a la cancha central Guillermo Vilas.



Lo mejor de Ruud en 2019 fueron la final de Houston, y las semifinales de San Pablo y Kitzbuhel, pero sufrió un par de lesiones que retrasaron su crecimiento y recién en Buenos Aires recuperó su nivel.



"Espero seguir así, mi próximo partido será muy complicado ante un rival que tiene mucha experiencia y es uno de los favoritos al título", apuntó el tenista que entrena en la Academia del español Rafa Nadal, en alusión a su próximo compromiso ante Lajovic.



El máximo favorito al título en la vigésima edición del Argentina Open es el porteño Diego Schwartzman (14), quien debutará mañana ante su compatriota Federico Delbonis (87).