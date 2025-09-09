Un nuevo proyecto de infraestructura cultural se pondrá en marcha en el corazón de Vallecito, con una inversión significativa destinada a la construcción del Escenario Difunta Correa. La iniciativa, impulsada por la Fundación Difunta Correa y con el aval y financiación del Gobierno de San Juan, busca dotar al Paraje de un espacio adecuado para el desarrollo de actividades culturales, un paso largamente esperado para una de las zonas de mayor relevancia turística y de fe en San Juan.

La obra, cuyo presupuesto oficial asciende a $831.556.526,33 (con IVA incluido), tiene como objetivo principal suplir una carencia histórica en el Paraje Difunta Correa. A pesar de su flujo constante de visitantes, el lugar carecía hasta ahora de una infraestructura específica para la realización de eventos organizados y eficientes. Este nuevo escenario pretende cambiar esa realidad, ofreciendo un soporte físico para las actividades que tradicionalmente se llevan a cabo en la región y abriendo la puerta a nuevas propuestas. Por mencionar solo algunas, la Cabalgata de la Fe que siempre reúne a miles de jinetes y termina en la Difunta Correa con un espectáculo, es uno de los eventos que se beneficiarán de esta iniciativa.

El proyecto, que se ejecutará en un plazo de 180 días corridos a partir de la firma del acta de inicio, se ubicará en un área estratégica del Paraje. La planificación contempla un diseño funcional que incluye una zona de acceso, un sector de escenario, áreas de apoyo técnico para los artistas y un espacio para los espectadores. La propuesta arquitectónica busca una integración armónica con el entorno, utilizando una combinación de mampostería armada, estructura metálica y módulos prefabricados para garantizar durabilidad y funcionalidad.

La superficie total a intervenir es de 8396,39 metros cuadrados, con una superficie cubierta de 20,30 m² y una semicubierta de 214,10 m². Se espera que este nuevo espacio tenga un impacto positivo en la comunidad local y regional, fortaleciendo el tejido social y cultural. La obra no solo brindará un lugar para el esparcimiento y la recreación, sino que también contribuirá a la consolidación de la identidad cultural del Paraje Difunta Correa, potenciando su atractivo como destino turístico y cultural más allá de su significado religioso.

Dato

La fecha de apertura de sobres de licitación será este próximo miércoles 24 de septiembre.