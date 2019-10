El Parlamento británico demora su decisión sobre el Brexit, en un duro golpe a Johnson

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

La Cámara de los Comunes británica aprobó hoy demorar su decisión final sobre si apoya el acuerdo de Brexit con la Unión Europea (UE), lo cual complica los planes del primer ministro Boris Johnson de sacar al Reino Unido del bloque a fin de mes.



En una sesión destinada a ratificar el acuerdo, los diputados, en cambio, aprobaron una enmienda por 322 votos contra 306 que aplaza la votación de ratificación definitiva hasta que se sancione la necesaria ley de implementación, algo que podría llevar varios días.



La decisión es un enorme revés para el conservador Johnson, quien ahora deberá pedir a la UE esta noche una prórroga en la salida del Reino Unido del bloque.



El Parlamento ya había aprobado otra ley que también lo forzaba a solicitar una extensión en caso de que el acuerdo con la UE no fuera aprobado en la sesión de hoy, que es la primera que se celebra un sábado en 37 años.



La enmienda aprobada hoy busca evitar que el Reino Unido salga de la UE sin acuerdo en la fecha prevista del 31 de octubre.



Johnson dijo que no se sentía vencido por la votación y que sigue determinado a concretar el Brexit a fin de mes, informó BBC.



El premier dijo que no habrá más negociaciones con la UE, que cree que todavía existe un "abrumador" respaldo a su nuevo acuerdo de divorcio y que el gobierno introducirá el proyecto de lay de implementación la semana próxima para que sea votado.