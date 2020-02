El Parlamento uruguayo abre nueva legislatura con el Frente Amplio en la oposición

El Parlamento de Uruguay inauguró hoy su nueva legislatura con el ingreso de dos nuevos partidos y la coalición de izquierda Frenta Amplio (FA) en la oposición, tras estar 15 años al frente del gobierno.



Por primera vez en tres quinquenios, la asamblea legislativa carecerá además de mayoría parlamentaria, ya que a diferencia del FA en sus últimos tres mandatos, ningún partido logró los votos necesarios para serlo.



Sin embargo, la llamada "coalición multicolor", liderada por el Partido Nacional (PN), que los partidos de centro-derecha crearon para ganar las elecciones del pasado noviembre, hace esperar que estas agrupaciones actúen como una unidad.



Los nuevos parlamentarios acudieron al histórico Palacio Legislativo, ubicado en Montevideo, para jurar sus cargos.



Entre ellos, estaban los legisladores de las dos nuevas formaciones que se estrenaban en el hemiciclo: el ultraderechista Cabildo Abierto, encabezado por el polémico ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).



La jornada empezó en la Cámara de Representantes con la elección por unanimidad del parlamentario del PN Martín Lema como su presidente.



El mandatario electo, Luis Lacalle Pou, asistió a la jura de los legisladores en el Senado, que fue efectuada por el también senador y presidente interino de la Cámara Alta, José Mujica, quien estuvo al frente del país entre 2010 y 2015.



En una entrevista previa con la agencia de noticias EFE, el ex gobernante uruguayo admitió que rechazó las presiones para volver a la Presidencia para no contribuir "a polarizar" su país y crear "una grieta" política como la que, en sus palabras, vive Argentina.



"No podemos darnos el lujo de tener medio país contra medio país porque nos vamos al carajo y renuncié porque yo sé que polarizaba", explicó.



Mujica dejará el cargo interino en la cámara alta el próximo 1 de marzo con la asunción del nuevo poder Ejecutivo, cuando será relevado por la vicepresidenta electa Beatriz Argimón.



Pese al cambio de un gobierno progresista a otro conservador, el respeto republicano marcó la asunción del nuevo Parlamento, como es costumbre en el país austral.



El propio presidente electo Lacalle Pou felicitó en su perfil de la red social Twitter a los nuevos legisladores, tanto de su partido como de la oposición.



"A todos los Diputados y Senadores del Partido Nacional y del resto de la coalición un abrazo especial y mi agradecimiento por lo que vamos a construir", escribió el gobernante electo, "Mis deseos de éxito también a todos y cada uno de los legisladores del país".



También en los discursos de los diputados hubo palabras de elogio y hasta se dio lugar a chistes y anécdotas.



Cecilia Bottino, presidenta de la cámara baja en la anterior legislatura, le deseó suerte a Lema pese a ser de partidos diferentes y concluyó diciendo que este año espera que los dos tengan alegrías gracias a Peñarol, equipo de fútbol del que ambos son hinchas.