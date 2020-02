El periodista Daniel Santoro se presentó en Comodoro Py para ser indagado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El periodista Daniel Santoro se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro para ser indagado por el juez federal Luis Rodríguez, en una causa que investiga un supuesto intento de extorsión al empresario Daniel Traficante para no involucrarlo en una causa judiciales.



Santoro arribó al cuarto piso de Comodoro Py 2002 para cumplir con la citación judicial prevista para las 11 en el juzgado de Rodríguez, quien en esta causa ya procesó con prisión preventiva al falso abogado Marcelo D'Alessio.



El periodista entregará un escrito y responderá preguntas del magistrado, según anticiparon fuentes de su defensa.



La investigación gira en torno a un supuesto intento de extorsión al empresario Daniel Traficante a cambio de no involucrarlo en una investigación por supuesto contrabando que se conoce como la "mafia de los contenedores" y que tramita en el fuero penal económico.



Santoro ya está procesado en la causa que se lleva en el juzgado federal de Dolores por supuestos intentos de extorsión en causas judiciales en la que también se procesó a D'Alessio.



Al presentar la denuncia, Traficante sostuvo que D'Alessio, quien era vecino suyo, le habría pedido 90.000 dólares a cambio de no involucrarlo en esa investigación y aludió a una publicación periodística donde iban a nombrarlo, algo que finalmente se concretó.



Santoro quedó imputado por sus vínculos con D'Alessio.