El periodista Emilio Jatón asumió como intendente de Santa Fe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El periodista Emilio Jatón asumió hoy el cargo de intendente de la ciudad de Santa Fe, cargo al que accedió en representación del Frente Progresista Cívico y Social, en un acto desarrollado en el recinto del Concejo Municipal con la presencia del gobernador Omar Perotti.



Jatón, de 56 años, sucedió en la intendencia al radical José Corral, y en el primer tramo de su discurso señaló que asume "el mayor compromiso público" de su vida.



El funcionario, nacido en la ciudad entrerriana de Concordia, ingresó a la política luego de una extensa carrera como periodista, en especial, en medios audiovisuales.



Antes de ser electo intendente fue senador provincial en representación del departamento La Capital (2015-2017), y posteriormente concejal de la ciudad de Santa Fe (2017-2019).



"Todo lo que imaginaba desde el periodismo lo he puesto en el mundo de la política", sostuvo en otro tramo de su discurso, y dijo luego que se hace cargo "de un municipio en crisis, con una deuda de más de 1.000 millones de pesos", pero remarcó que "eso, aunque nos preocupa y nos condiciona, no nos detiene".



Jatón dijo que quiere que Santa Fe sea "la mejor ciudad del país" y adelantó que planea "propiciar una relación de entendimiento con el gobierno nacional y sostener una mesa de diálogo permanente con el gobierno provincial para establecer acuerdos sobre cómo atender las urgencias de esta capital".



Sobre el final, dijo que solicitará asistencia financiera a la provincia y que buscará trabajar en conjunto en un plan de seguridad local y metropolitana.



"Pero también, en este marco, no debemos olvidar, y lo digo en plural, a las más de 5.000 familias que no pueden acceder a la alimentación básica diaria", puntualizó.