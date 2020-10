El periodista sanjuanino Gustavo Toledano venció al coronavirus

El martes 20 de octubre el aire de Canal 5 Telesol se paralizó con la noticia de que el conductor de sus segmentos informativos dio positivo de Covid-19. Ese mediodía, Gustavo Toledano confirmaba la enfermedad que sigue causando cientos de contagios a lo largo y a lo ancho de San Juan.

El conductor sanjuanino de radio y televisión confesó que en los días previos había comenzado con algunos síntomas por eso decidió reclutarse en su casa para evitar contagiar a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, una vez enterados de este resultado gran parte de los integrantes de esos equipos quedaron en aislamiento preventivo.

Con el correr de los días, Toledano recibió el alta médica. Durante las últimas horas del jueves el conductor hizo un posteo en su cuenta de Twitter donde expresó su alegría.

“Y llegó el día del alta de aislamiento. Hoy me llegó esta gran noticia, estoy recuperado de Covid”, señaló el periodista de BNBD.

Toledano agradeció el apoyo de todos los que estuvieron acompañándolo en ese proceso tanto a familiares, amigos como también compañeros de trabajo. Además, aconsejó “cuidarse más que nunca”.

Y llegó el día del Alta de Aislamiento...!!!! Hoy me llegó esta gran noticia,ESTOY RECUPERADO DE COVID, gracias a todos por el apoyo, a mi familia,a mis compañeros de trabajo,a los amigos y a quiénes no conozco y me desearon lo mejor!!!. Bueno a cuidarse más que nunca y GRACIAS. pic.twitter.com/gqg5KDlKoL