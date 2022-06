El posible nuevo entrenador del PSG y las tres figuras mundiales que quiere como refuerzos

No queda duda alguna que en PSG no están conformes con lo demostrado por Mauricio Pochettino. El entrenador argentino no ha dejado la mejor imagen en el cuadro parisino desde su arribo, a pesar de ser los campeones de la Ligue 1. Por ese motivo, en el país galo ya están rumoreando quién puede ser su sustituto, además de los refuerzos que pediría para armar de mejor manera el plantel que ya está repleto de figuras.

"Todos estos rumores que circulan son infundados. Hasta la fecha soy la única persona admitida para representar y asesorar a Zinedine Zidane. Ni Zinedine Zidane ni yo hemos sido contactados directamente por el dueño del PSG", fue lo que dijo hace algunos días el histórico asesor del DT francés, Alain Migliaccio. Este último dejó contundentes palabras sobre lo que puede suceder pronto en el París Saint-Germain.

Si bien la situación no ha cambiado desde aquel entonces, los medios aún tienen dudas con Mauricio Pochettino como el líder en el Parque de los Príncipes. Incluso, los propios deseos de Zinedine son los que han disparado las especulaciones. Se habla de tres figuras mundiales que el exentrenador del Real Madrid tiene en mente, si es que se concreta su llegada al cuadro que tiene como estrellas a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Sergio Ramos y Neymar.

¿Qué sucederá en el PSG?

De hecho, el comunicador Eduardo Inda expuso que los dueños del club están haciendo todo lo necesario por poder quedarse con Zinedine Zidane. Si eso se da, el estratega ya tiene en mente al zaguero Jules Koundé (Sevilla), el mediocampista Paul Pogba (libre, después de concluir su paso por el Manchester United) y el extremo Ousmane Dembélé (termina su vínculo con el FC Barcelona el próximo 30 de junio). Todos ellos, de Francia.

"Zidane puede ir al PSG porque el emir de Qatar, que es el que manda, ha dicho que quiere, por encima de todas las cosas. Pese a que Luis Campos quiere a Galtier, del Niza, el ex del Real Madrid es el favorito. Zidane pedirá a tres jugadores al PSG. Uno es Dembélé, otro Pogba y el tercero es Koundé", resaltó el director de OK Diario, en una entretenida entrevista con el programa El Chiringuito de Jugones.

Zinedine Zidane.