El precio del pan subiría un 10% desde la próxima semana en San Juan

Los panaderos sanjuaninos están evaluando la posibilidad de aumentar alrededor del 10% el precio del pan y los productos de elaboración debido al incremento en el precio de insumos y servicios, según indicaron desde el sector. Los nuevos precios empezarían a tener vigencia la próxima semana, anticiparon.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el titular de la Cámara de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez, dijo que están pensando en ajustar los precios como consecuencia del aumento de la harina. Es preciso marcar que el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) detalló que tanto el pan, como las galletitas y la harina de trigo fueron los productos que más aumentaron durante junio.

Al respecto, el panadero dijo que “no hay faltante de harina, pero si pedís un camión te traen medio y así”. En los más de 110 días que lleva la cuarentena por el coronavirus en San Juan “se profundizó la caída del consumo que está sobre el 30%. La gente no está acostumbrada a la atención de corrido en el comercio, sobre todo en el centro porque en la tarde se cierra temprano. Entonces la venta no está como corresponde”, agregó Rodríguez.

En conjunto con los panaderos que integran la cámara están analizando un aumento de precio del kilo de pan y de los alimentos derivados de harina como semitas y facturas, entre otros. “Estamos pensando en subir un poco la semana que viene, entonces queremos ajustar más o menos el 10% los precios. Esto surgirá de la evaluación que hagamos. Todo está subiendo y esto nos complica para la elaboración de productos”, argumentó.

Actualmente el kilo de pan de primera calidad en San Juan está entre $90 y $100, mientras que en Buenos Aires supera los $150. Ante esto, Rodríguez expresó que “esa es la realidad” de los precios, pero que “muy difícil” acercarse a esos niveles en la provincia.

“Siempre vendemos un poco más bajo en San Juan, pero ahora estamos mal. Venimos pasando la pandemia de a poco, pero los insumos y los servicios aumentan también. Hasta ahora no nos vienen cortando la luz ni el gas, aunque muchos panaderos deben varias boletas”, añadió Rodríguez.

Y ejemplificó: “En enero del año pasado como mucho pagábamos $800 de gas teniendo un solo horno, ahora pagamos más de $8.000. A eso hay que sumarle el sueldo de los empleados y las cargas sociales. Andá a vender pan para pagar sueldos de gente que tiene antigüedad y que cobra alrededor de $50.000”.

Por eso Rodríguez señaló que la situación de las panaderías se agravó durante la cuarentena porque muchas personas empezaron a amasar en las casas para vender en esquinas o en los propios hogares sin pagar impuestos: “La gente dejó de consumir la calidad, pero yo no la puedo bajar porque mis clientes no me lo permiten. El problema es que la gente tiene menos plata y compra un pan inferior por la mitad de precio”, concluyó.