El premier italiano Conte anunció un encuentro en enero para "verificar" los objetivos del gobierno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El premier italiano Giuseppe Conte anunció hoy la convocatoria a un encuentro de las fuerzas políticas que componen el Ejecutivo en enero para "verificar" los objetivos del gobierno que encabeza.



"En enero seré el primero en invitar a las fuerzas políticas a aclarar los objetivos" del gobierno, planteó hoy Conte, en referencia al Ejecutivo de coalición que encabeza con el Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático como socios centrales.



La decisión de Conte se da luego de cruces entre los dos socios mayoritarios de la coalición, en base a temas como el alineamiento con Europa y si derogar o no los duros decretos anti-inmigración vigentes desde 2018.



"Nosotros tomamos el compromiso de gobernar este país hasta 2023, y el país nos pide algunas reformas estructurales de forma urgente y no podemos tomarles el pelo a los ciudadanos diciendo que las haremos en dos o tres meses", agregó Conte.



El Ejecutivo italiano inició el 5 de septiembre, en base a una alianza del PD y el Cinco Estrellas, en lo que es el segundo gobierno consecutivo encabezado por Conte, luego del que lideró entre junio de 2018 y agosto de 2019 sustentado por el M5E y la derechista Liga.



"No es necesario un nuevo contrato de gobierno, sino aclarar los tiempos"; planteó Conte en declaraciones que reproduce este lunes el diario Repubblica.



Tras las palabras de Conte, el dirigente del PD Goffredo Bettini dio la visión de su fuerza sobre el encuentro de enero: "El premier se presentará con su agenda y se discutirá un programa, que se aprueba o no".