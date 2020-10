El presidente de Desamparados y titular del 107 en San Juan dio positivo de Covid-19

Primero fue en San Martín donde el jugador Francisco Álvarez fue la primera persona en San Juan que se contagió en un club de fútbol, mientras que el miércoles la misma dirigencia del Verdinegro dio a conocer cuatro casos más que dieron positivos, aunque se desconoce todavía quienes son. Pero ahora le tocó el turno a Sportivo Desamparados, ya que su presidente Juan Valiente dio positivo de coronavirus y su entrenador Cristian Bove se encuentra aislado por un contacto estrecho.

Valiente, además de ser el presidente de Sportivo, es médico y estaba muy propenso a contagiarse a pesar de todos los cuidados ya que está dentro del Comité Covid-19 de la Provincia, siendo el encargado de las ambulancias del 107, es decir que estaba en permanente contacto con gente que se contagiaba de Covid-19.

“Me hice el hisopado ayer en la mañana me dio positivo y ahora me siento bien aislado en mi domicilio”, contó Valiente en diálogo con la AM 1020.