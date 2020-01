El presidente de la DAIA reclamó que Rabbani declare "en la Justicia y no en la radio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits, cuestionó hoy las declaraciones del ex agregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, uno de los principales acusados por la voladura de la AMIA, y le reclamó que se presente a declarar ante la Justicia en vez de hablar en una radio.



Knoblovits ironizó con que no necesita que ex funcionario iraní diga que a Nisman lo mataron tras denunciar a la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



“Yo no necesito que Rabbani diga que a Nisman lo mataron”, respondió el presidente de la DAIA, en declaraciones a la Agencia de Noticias AJN.



En ese sentido, Knoblovits afirmó: “No le creo ni la hipótesis ni doy certeza de lo que diga un terrorista imputado por la muerte de 85 hermanos”.



La expresión es una referencia directa a la acusación que pesa sobre el ex funcionario iraní, quien aún tiene pedido de captura de Interpol por su posible participación en la voladura de la institución comunitaria.



“Me sorprende que alguien tenga interés en declarar en los medios de comunicación y que no ponga el mismo énfasis en declarar ante la justicia argentina”, aseveró el dirigente, que insistió en que Rabbani "tiene que declarar como imputado en la Justicia argentina y no en la radio”.



Señalado como una de las piezas fundamentales en el atentado a la AMIA que dejó 85 muertos, en 1994, el diplomático estimó “probable" que alguien haya inducido a Nisman "a que se mate porque no tenía nada de pruebas”.



“Creo que a Nisman lo mataron para que nadie se pudieran enterar de que tenía las manos vacías”, sostuvo Rabbani.