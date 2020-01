El presidente de Paraguay tiene un cuadro febril y no descartan que padezca dengue

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, inició hoy un período de reposo por 48 o 72 horas debido a un cuadro de fiebre y dolor de cabeza por el que no se descartó que esté enfermo de dengue, se informó oficialmente.



“Por el momento el cuadro es relativamente inespecífico, está dominado principalmente por un dolor de cabeza”, afirmó el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, en conferencia de prensa.



“Hay una sensación febril que hemos comprobado, es decir está con fiebre en estos momentos y una sensación de malestar general”, agregó el funcionario, según la agencia noticiosa estatal IP.



El ministro admitió que “en el ámbito de una epidemia de dengue”, la posibilidad de que Abdo Benítez, de 48 años, haya contraído esa enfermedad “sin duda es una consideración, pero no hay que perder de vista otras posibilidades”.



“El cuadro clínico en estos momentos está iniciándose, todavía no se han sumado otros síntomas, sin duda es una de las posibilidades que hay que descartar”, añadió.



Esos síntomas decidieron a Abdo Benítez a regresar anticipadamente a Asunción tras haber inaugurado un puente en el departamento oriental Alto Paraná.



Mazzoleni detalló que al mandatario ya se le habían extraído muestras para realizar análisis de laboratorio, que estaba descansando en la residencia presidencial y que el reposo se extendería por las próximas 48 a 72 horas, según evolucione su salud.