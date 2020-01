El presidente de Talleres está en contra de la posible postergación del reinicio de la Superliga

El presidente de Talleres, de Córdoba, Andrés Fassi, dijo esta tarde “es una lástima la petición de los clubes”, respecto del apoyo de algunas instituciones al pedido que realizó la AFA para postergar el reinicio de la Superliga.



“Teníamos un acuerdo en el que se nos informaba el inicio y cómo iba a ser el campeonato con mucha antelación", destacó Fassi en declaraciones a Radio Sucesos, de Córdoba, en comunicación telefónica desde México.



"No puede ser que hoy yo tenga que volver a votar. Seamos más serios y menos egoístas, porque tenemos que ayudar a la selección y dejar de lado el pensamiento de tratar de beneficiarse siempre", enfatizó.



La AFA pidió la postergación de la vuelta a la competencia oficial, ya que la selección nacional Sub 23 jugará el Preolímpico que le quita futbolistas a algunos clubes, entre los que está Talleres, que aporta a ese plantel al defensor Facundo Medina y al delantero Nahuel Bustos.



"A Talleres le hubiese convenido que el inicio se retrasara, pero es injusto y no tiene sentido violar un acuerdo que fue resuelto por decisión unánime, solamente porque algunas instituciones quieren sacar ventaja", concluyó un disconforme Fassi.