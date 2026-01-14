El conflicto político por el Presupuesto 2026 de Chimbas sumó un nuevo capítulo tras el veto total enviado por la intendenta Daniela Rodríguez. Este miércoles, el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Rivero, expresó la posición del cuerpo legislativo y cuestionó que el Ejecutivo hubiese optado por un veto total y no parcial, pese a que el monto global del Presupuesto no fue modificado durante el tratamiento parlamentario.

“Tanto el bloque oficialista como los bloques de la oposición nos hemos reunido para analizar en detalle el decreto de veto total al Presupuesto Municipal enviado por la Intendenta Daniela Rodríguez”, sostuvo Rivero.

El punto central del cuestionamiento fue el tipo de veto. “Lo que nos llamó poderosamente la atención es que se haya optado por un veto total y no parcial, más aún teniendo en cuenta que se trata de un presupuesto elaborado y enviado por la propia intendenta, que fue aprobado por este cuerpo deliberativo exactamente por el mismo monto por el cual ingresó al Concejo”, afirmó el titular del Legislativo.

El debate por el Presupuesto se instaló en diciembre, cuando el Concejo aprobó el proyecto con modificaciones internas en la distribución de partidas, lo que derivó en fuertes críticas de Rodríguez y, finalmente, en el veto total remitido esta semana. Para el Ejecutivo, los cambios alteran la planificación financiera y afectan la capacidad municipal de sostener aumentos salariales y bonos durante el año. Para el Concejo, las reasignaciones no representan desfinanciamiento ni desequilibrio.

Rivero subrayó que el monto global del Presupuesto se mantuvo inalterado. “Es importante aclarar que el Presupuesto no sufrió modificaciones en su monto total. Lo único que se realizó fueron reasignaciones de partidas, una herramienta legal y habitual, que no implica cambios estructurales ni desfinanciamiento de ninguna política pública. Reasignar no es modificar, y eso queremos dejarlo absolutamente claro”, enfatizó.

En esa línea, el presidente del Concejo buscó despejar dudas sobre el impacto operativo del Presupuesto. “Queremos llevar tranquilidad a todos los chimberos y chimberas: Chimbas va a tener su presupuesto. Un presupuesto que garantiza la continuidad de las obras, los servicios esenciales, la asistencia social, el cumplimiento de todas las partidas, el pago de los sueldos de los trabajadores municipales, así como los aumentos salariales y bonos correspondientes”, afirmó.

Rivero sostuvo además que “nada de eso estuvo ni está en riesgo” y apuntó que la responsabilidad institucional del Concejo es asegurar que el municipio cuente con una herramienta financiera para el año entrante. “Jamás se vio afectado y siempre estuvo garantizado por este Concejo Deliberante. Esa es nuestra responsabilidad institucional y ese es el mensaje que queremos transmitir con total claridad a la comunidad”, cerró.

Tras el veto total, el Presupuesto regresó al Concejo para su definición final. Para insistir con la versión aprobada en diciembre, los concejales deberán reunir una mayoría de dos tercios, con un proyecto de insistencia. La sesión podría realizarse este viernes, según anticiparon fuentes legislativas a este medio.