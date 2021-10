El reencuentro y algunas anécdotas de los exchoferes de la Nueva Sarmiento

Una jornada de reencuentro fue la que se vivió este viernes en la mañana en la esquina de Avenida Libertador y Rastreador Calivar, en el Paseo Sarmiento. Allí, lugar donde supo funcionar la parte administrativa de la empresa de ómnibus La Nueva Sarmiento, un grupo de 40 exchoferes se congregaron para colocar una placa por sus buenos recuerdos y el compañerismo que trascendió 40 años.

Junto a familias y amigos, los exconductores comenzaron a recordar las travesuras que hacían juntos y los momentos que jamás se borrarán de su memoria y su corazón. Algunas de estas anécdotas fueron compartidas a DIARIO HUARPE en voz de sus protagonistas.

Marcelo Recabarren fue uno de los que contó que los recuerdos que se llevó son más lindos que tristes, pese a que esta empresa de transporte público de pasajeros quebró en el 2005 por una mal administración y trajo retraso en los sueldos de los trabajadores y mucha angustia en el grupo.

Y dentro de estos lindas anécdotas, Recabarren recordó: “El dueño de la empresa (Alvarado) nos había suspendido por 15 días a los cinco muchachos más traviesos que había en la empresa. Resulta que había una fiesta muy linda en mi casa por el cumpleaños de mi madre e invitábamos a casi todos los choferes, más aprovechando que no íbamos a trabajar al otro día”.

“Pero cayó a la cena, un compañero que no estaba invitado pero no venía solo, llegó con el dueño de la empresa. Al contarle a los otros muchachos que estaban en la fiesta, ninguno quería que entrara. Realmente no lo podíamos ni ver. Al final lo hicimos entrar y pasamos una noche hermosa de compañerismo, nos olvidamos hasta de la suspensión”, comentó.

Por su parte, Jorge Reina, exchofer contó que hacían los domingos en la siesta, cuando el trabajo aminoraba. “Como siempre había poco laburo esos días, nos comíamos algún pollito asado. Nos quedamos en la empresa con el inspector y parábamos el ómnibus una vuelta”.

“No faltó un ‘buchón’ que le contó patrones y un día, nos pillaron. Llegaron los dueños y le dije al inspector que se escondiera, que yo iba a responsabilizarme por todo”, comentó entre risas Jorge.

Pero ante las autoridades de la empresa su versión otra: "Esto no ha sido cosa de nosotros, él que organizó todo fue el inspector, a él le dieron 15 días de suspensión y a nosotros dos no más. El asunto era salvarnos y divertirnos", añadió.

Juan Carlos Césped tuvo una anécdota histórica, es que llevó al exgobernador Leopoldo Bravo en la línea 38 en el año 1983, cuando terminó el Gobierno de Facto.

“Iba trabajando, eran las 14 horas y llego a la zona de Casa de Gobierno y se sube al colectivo Leopoldo Bravo, iba acompañado por una periodista del diario Tribuna para hacerle una entrevista”, comentó Césped.

Al subir a la unidad, Bravo quiso abonar el boleto pero Césped no se lo cobró. “Cuando les conté eso los muchachos y a los inspectores me decían en chiste que me iban a suspender por esto. Recuerdo que se bajó en calle Alem y Libertador, fue un día inolvidable para mí, llevé al gobernador”, concluyó emocionado.