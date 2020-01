El Reino Unido seguirá adelante con el impuesto a las tecnológicas a pesar de amenaza de EEUU

El ministro de Finanzas británico, Sajid Javid, dijo hoy que el Reino Unido seguirá adelante con el impuesto a los gigantes tecnológicos, a pesar de que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a los vehículos si los europeos continúan con el proyecto, según consignaron hoy los principales medios británicos.



Los líderes de las principales potencias mundiales acordaron el año pasado que las empresas digitales como Google, Amazon, Facebook y Apple, paguen también impuestos en aquellos países donde no cuentan con presencia física.



“Planeamos seguir adelante con nuestro impuesto a los servicios digitales en abril", dijo Javid en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, al compartir un panel con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin.



Explicó al respecto que el impuesto propuesto a los servicios digitales "es proporcional y que está deliberadamente diseñado como algo temporal".



Desde el gobierno británico deslizaron que el gravamen tendrá validez hasta que se haya alcanzado un acuerdo internacional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).



El Reino Unido es uno de los países que presionan por un acuerdo en la OCDE para cambiar la forma en que aplican los impuestos corporativos a nivel mundial.



Mnuchin, por su parte, respondió que el impuesto discriminaba a las multinacionales estadounidenses y que habría represalias, probablemente con un impuesto sobre las exportaciones de automóviles del Reino Unido a los Estados Unidos.



Según consignó el Times de Londres, una fuente oficial del gobierno británico dijo que el primer ministro, Boris Johnson, no se inclinaría ante las amenazas de represalias de Washington.



"No se puede tener una política comercial y fiscal escrita en los Estados Unidos", expresó.



La situación es incómoda para el Reino Unido que pretende llevar a cabo negociaciones comerciales paralelas al mismo tiempo con la UE y los EEUU después del Brexit, concluyó el diario.



El ministro admitió ante los periodistas en el Foro que alcanzar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos después de Brexit, es "enormemente importante" para ambos países.



Respecto del acuerdo comercial con la UE, sostuvo que el plazo es ajustado pero aseguró que podrá hacerse antes de que finalice el año.