El Renatre detectó en 2019 a casi 13 mil trabajadores no registrados en las fiscalizaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) confirmó hoy que en las inspecciones realizadas en todo el país en 2019 detectó a 12.994 empleados que cumplían tareas "en la informalidad", lo que significó una tasa del 83 por ciento de empleo no registrado entre los 15.648 trabajadores relevados durante el último año.



"La tasa de informalidad acusó en 2019 el 83 por ciento. Ese elevado índice no evidencia el trabajo rural en el país sino que la correcta focalización inspectiva y la inteligencia previa realizada permite llegar a las actividades con mayores guarismos de empleo no registrado y maximizar la efectividad del organismo en la detección del fenómeno. El objetivo es avanzar en la regularización del personal", dijo Orlando Marino, presidente del Renatre.



Las inspecciones se realizaron en especial en actividades que emplean mano de obra temporal que, en general, observa elevados índices de trabajo no registrado, como la hortícola, forestal, olivícola y el cultivo de papa, entre otras, indicó un comunicado.



Marino, de la Federación Agraria Argentina (FAA), enfatizó que "el desafío del Registro es enorme, por lo que se realiza un intenso trabajo de fiscalización para constatar las condiciones de la inscripción laboral", y añadió que en el campo existe aún "elevadas tasas de empleo informal, al punto de haber constatado a casi 330 mil trabajadores declarados de forma mensual, según el Sistema de Cuentas Nacionales del INDEC".



El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en tercer trimestre de 2019 la tasa de informalidad en el sector agropecuario ascendió al 63 por ciento, dijo Marino.



El Renatre continuará este año las tareas de detección de trabajo no registrado junto con los Ministerios de Trabajo nacional y provinciales, en procura de formalizar "las relaciones laborales y profundizar la erradicación del empleo infantil y la trata de personas".



Del total de trabajadores no registrados relevados, el Registro regularizó el 31 por ciento, y realizó las denuncias respectivas en 18 casos de presunta trata de personas y en otros 18 por constatación de trabajo infantil durante todo 2019, puntualizó el documento de prensa.



Otro de los objetivos del organismo agropecuario es profundizar la profesionalización de los inspectores que participan en el “Plan de formación integral para una inspección del trabajo moderno y eficiente en Argentina”, que ofrece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fortalecer el rol de la fiscalización, de acuerdo con los Convenios y la experiencia internacional de la entidad tripartita mundial con sede en Ginebra, Suiza.



Además, el Renatre participó en el "Plan regional de inspección de trabajo del Mercosur" para fiscalizar el sector de la yerba mate en Brasil, Paraguay y la Argentina, concluyó.