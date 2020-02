El S&P Merval cayó 3,17% tras la mala recepción del discurso de Guzmán y la crisis del Coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El indicador S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó hoy 3,17% tras la mala recepción del discurso del ministro de Economía, Martín Guzmán, ayer en el Congreso y del anuncio de China de más de 15.000 nuevos casos de Coronavirus, que derivó en caídas generalizadas de acciones y bonos.



Todo esto hizo que el Riesgo País saltara un 4,8% y se situara en 2.055 puntos básicos.



En su exposición ante la Cámara de Diputados, Guzmán anticipó que trabaja sobre un plan económico que implica no converger al equilibrio fiscal, al menos, hasta 2023 y que habrá "frustración" en la reestructuración con los tenedores de títulos argentinos, lo que fue anticipado como una mala señal para la oferta que Argentina hará a los bonistas.



A nivel internacional, el anuncio de China de más de 15.000 nuevos casos de Coronavirus afectó de manera negativa a los mercados que abrieron a la baja en las principales bolsas del mundo, aunque terminaron cerrando casi sin variaciones en Estados Unidos.



Luego de una recuperación parcial ayer de los bonos en dólares y en pesos tras el anuncio de reperfilamiento del AF20, la jornada de hoy fue negativa para los papeles argentinos.



"Los bonos en dólares tuvieron una complicada jornada operando muy ofrecidos y con bajas entre US$ 1,3 y US$ 1,7 en promedio para toda la curva", apuntó el Grupo SBS sobre la renta fija en moneda extranjera, mientras que para los títulos en pesos detalló que "operaron ofrecidos para cerrar con bajas entre 2% y 9% en promedio tanto para el tramo CER como el floater".



En cuanto a la renta variable, todas las acciones del panel líder del índice bursátil porteño, a excepción de Ternium, que subió 0,65%, cayeron en su valor durante la jornada.



Las acciones que encabezaron las pérdidas fueron Transportadora de Gas de Norte con 7,02%; Banco BBVA, 6,99%; Holcim, 6,08%; Grupo Financiero Galicia, 5,36%; y Aluar, con 4,55%.



A su vez, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street corrieron una suerte similar al cerrar la mayoría de ellos en baja, con la excepción de Mercado Libre que subió 2,6%.



Las pérdidas fueron lideradas por el sector bancario: Grupo Financiero Galicia con el 7,1%; Banco Francés, 6,3%; Banco Macro, 4,2%; Corporación América, 4,0%; y Banco Supervielle, con 3,8%.