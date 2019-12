El S&P Merval subió 3,56% y en la semana ganó 0,56%

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El S&P Merval subió hoy 3,56%, impulsado por el importante avance en el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y anotó su tercera suba consecutiva, en tanto en la semana ganó 0,56%.



Los mercados arrancaron hoy la jornada con la noticia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy en Twitter que se cancelaban los planes para imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas por un valor de US$ 160.000 millones como parte de la primera fase del acuerdo.



Además, Washington recortará de 15% a 7,5% los impuestos de importación sobre productos chinos por un valor de US$ 112.000 millones.



A cambio, China acordó la compra "masiva" de productos agrícolas y manufacturados estadounidenses, informó en Twitter el mandatario, sin precisar la cifra.



Así, en el panel líder de la plaza local Central Puerto avanzó 9,18%; Banco Francés, 8,76%; Transportadora de Gas del Norte, 8,73%; Pampa Energía, 7,19%; y Edenor, 6,42%.



En sentido contrario, Telecom Argentina cayó 2,19% e YPF cedió 0,49%.



Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de alzas lideradas por Cresud (8,2%); Central Puerto (8,1%); Pampa Energía (6,4%); Edenor (6,0%); y Grupo Financiero Galicia (5,7%).



Mientras que las pérdidas fueron anotadas por Tenaris (-2,7%); Mercado Libre (-2,1%); Ternium (-1,8%); y Loma Negra (-0,7%).



En relación al balance semanal de mercado, Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital, destacó que "el mercado premió el orden de la transición y el mensaje moderado del nuevo gobierno, dándole estabilidad y algunas alzas interesantes esta semana, tanto en el mercado local como en ADRs".



"El que no se espere conflictividad social en las calles parece permitir al mercado concentrarse en lo importante: la renegociación de la deuda, y en sobre qué plan económico integral se va a apoyar el reperfilamiento", detalló.



Y agregó que "hasta tanto no se aclare este escenario, es esperable un mercado más volátil en materia bursátil, con un dólar que debería mantenerse constante, dada la fuerte restricción, a la espera de una política monetaria declarada".



Mariano Di Maggio, asesor de Banca Privada de InvertirOnline.com, dijo que “la semana termina con un suba del dólar oficial BNA de 1,20% y con un notable descenso del dólar MEP y Contado con Liquidación del orden del 6,65% y 6.25%, respectivamente".



En este sentido, en cuanto a lo cambiario, el dólar para la venta al público cerró hoy a $63,07 promedio, con una baja marginal de dos centavos respecto ayer, y en la semana ganó 14 centavos.



En el sector mayorista la moneda estadounidense finalizó sin cambios a $59,94, mientras que en el balance semanal perdió 12 centavos.



El dólar contado con liquidación (CCL) finalizó a $74,07, mientras que el dólar MEP cerró a $70,38, lo que representó una suba de 1,0% y 0,3%, en ese orden.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que fue una jornada similar a la de ayer "donde la exportación mantiene liquidaciones por encima de los 100 millones diarios, la entidad monetaria sigue siendo el comprador principal".



Y agregó que de esta manera el BCRA mantiene el ritmo a la hora de recomponer reservas, "las cuales se habrían incrementado en otros 100 millones, al igual que los dos días pasados".



En el segmento de renta fija, "la lectura que hizo el mercado de estos comentarios se reflejó en el movimiento reciente de los bonos cuyos precios subieron en la semana entre el 5% y 10% a lo largo de toda la curva. Por el momento, las paridades promedias se ubican en el orden del 43/44% mientras que el diferencial por legislación se mantiene y profundiza", detallaron desde Portfolio Personal Inversiones.



De esta manera, el riesgo país avanzó 0,60% hasta los 2.114 puntos básicos.