El sanjuanino Barassi abandonará "100 argentinos dicen" para empezar un nuevo proyecto

Tras una temporada exitosa con “100 argentinos dicen”, Dario Barassi anunció que se irá de El Trece y dejará de conducir el programa durante el verano. El conductor sanjuanino, que compitió con las grandes figuras de la televisión argentina, se dedicará otros proyectos audiovisuales vinculados a Star + y Disney+. Tras conocerse esto, publicó un emotivo mensaje en las redes sociales para despedirse de sus seguidores.

"Amo a este equipo que hoy bailó y brindó fuerte y le estoy muy agradecido, porque es este equipo el que me hace salir campeón", expresó el actor y principal figura del canal porteño durante el 2021. El mensaje estuvo acompañado de una foto en donde se puede ver a los integrantes del programa brindando.

"La esencia de '100 argentinos dicen' somos todos y cada uno de los de la foto (y otros ausentes)", agregó. Sin embargo, Barassi no se despide para siempre sino por un tiempo, ya que volverá a su clásico programa en el tercer mes del 2022 y lo confirmó a través de sus redes sociales. "Hermanos míos, ¡hasta marzo! Que la magia dure en mi ausencia y explote en mi regreso. Los amo", publicó el hoy considerado uno de los mejores conductores del país.

Durante el verano estará ocupado en la grabación de una nueva serie para la plataforma Star+. Con la dirección de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la ficción contará con los papeles protagónicos de Barassi, Gastón Cocchiarale, Gabriel “Puma” Goity y Luis Brandoni.

En el programa de Mirtha Legrand admitió que quiso “frenar un poco, una semana" porque "estaba con el programa y con una ficción" en un año al que definió como "espectacular”. Luego, adelantó que también participará de una ficción para Disney +.

Por último, el actor mencionó a los conductores que lo reemplazarán mientras esté ausente en “100 argentino dicen”. "Estoy necesitando como un reemplazo, un tiempo. 'La Chepi´ va a hacer un par de semanas y están haciendo un casting para ver cómo siguen", señaló. Y completó: "Me parece que la mecánica va a ser de diferentes conductoras que me reemplacen por semanas para cubrir los dos meses que hay en los que no estoy, y yo ya en marzo creo que vuelvo al aire”.