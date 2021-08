El sanjuanino que llegó de Estados Unidos fue dado de alta y demoran en saber si tuvo una variante del covid

El Ministerio de Salud Pública informó hace una semana que un sanjuanino que llegó desde Estados Unidos dio positivo de coronavirus mientras transitaba su séptimo día de aislamiento en un hotel céntrico. Esto motivó que enviaran su muestra hacia el Instituto Malbrán para determinar si podía tener una de las variantes del Covid-19. Sin embargo, desde el organismo bonaerense demoran la entrega del resultado porque sostienen que su carga viral era bastante baja. Por su parte, él ya salió del hotel debido a que cumplió con la cuarentena estricta.

El hombre, de quien no trascendieron los datos filiatorios, estuvo aislado en un hotel, tal como lo establece el protocolo vigente para las personas que llegan desde el extranjero. Los testeos que le realizaron en el país de estadía, como también en su arribo al Aeropuerto de Ezeiza dieron negativo. Aunque en el control semanal, y para sorpresa de los agentes sanitarios que lo asistían, terminó arrojando que cursaba la enfermedad.

Al cabo de 48 horas volvió a ser testeado por medio de una PCR y descubrieron que el hombre ya no tenía coronavirus. El jefe de Bioquímica, Raúl Vallejo, precisó a DIARIO HUARPE que “el hombre estuvo terminando la enfermedad y por eso su carga viral fue baja”. Debido a esta situación, en las últimas horas fue dado de alta del hotel y el sanjuanino deberá permanecer dos días más en su casa.

Vallejo mencionó que su escasa carga viral podría complicar su procesamiento en Buenos Aires. El experto explicó que esto se debe a que el equipo es muy sensible y necesita una carga importante del virus.

“Cuando se está terminando el proceso infeccioso se destruye el virus y es muy difícil reconstruirlo para saber si es el original o una variante”, precisó.

El bioquímico dijo que todavía no tienen novedades de cuándo llegará esa información a la provincia. Sostuvo que no es “muy optimista” en el cumplimiento de los plazos y destacó que la ministra de Salud, Alejandra Venerando, ya pidió de manera particular que le enviaran esa respuesta. “La PCR del paciente es muy débil”, insistió. Sobre ese punto destacó que el Malbrán pide que tengan una carga viral alta para diagnosticar con mayor precisión.

DATO

La provincia envió al Malbrán cerca de 80 muestras, de esas 60 ya fueron contestadas. Hace una semana enviaron 15 de la cual el organismo les comunicó que tres no eran aptas por escasa carga viral. Sin embargo están a la espera de las 12 restantes y también de la del sanjuanino que estuvo en el exterior.

La que más circula

El experto mencionó que el envío de muestras “es poco representativo de lo que es San Juan”. Vallejo dijo que hay una predominancia de la variante de Reino Unido (Alfa) y también de la Andina (Landa) descubierta en los países de Chile y Perú. El informe de este sanjuanino alertó a las autoridades por una posibilidad de la variante Delta, pero hasta el momento no está confirmado su presencia en San Juan.