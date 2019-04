El sanjuanino que parodió a Wanda Nara en las redes sociales

La vedette Wanda Nara publicó días atrás una serie de fotos en su perfil de Instagram donde se la veía usando un look muy particular que usó para ir a comprar a una verdulería: un costoso pijama Louis Vuitton cuyo valor es de 2.700 euros, anteojos de sol de Chanel y stilettos de animal print.

Quien la parodió desde las redes sociales fue el estilista sanjuanino Rafael Andrada que publicó una foto similar a la de la rubia. En la imagen se lo ve vestido con un pijama de un color parecido mientras sostiene un cajón de lechugas en una verdulería de Rawson, todo acompañado por un texto: “Wanda no inventó nada. No es la última tendencia, lamento desilusionarlos de nuevo. El pijama no está de moda, ya en el 2016 se usaba”, explicó a través del posteo de Facebook.

En comunicación con DIARIO HUARPE, el asesor de moda añadió que “siempre hago comentarios de los looks de distintos eventos y aproveché para dar una explicación sobre lo que hizo Wanda Nara. Pero después quise hacer algo gracioso y a la vez enseñar de moda”.

Andrada destacó que la foto “fue con humor”. “Busqué un pijama, zapatos animal print y me fui a una verdulería de Villa Krause. La repercusión que tuvo la foto fue muy loca”, dijo.

“Usar pijamas viene de 2016, no es una tendencia para nada. Claro que si te lo querés poner, está bien. Pero la verdad que Wanda Nara nunca marca tendencia, no es un referente para seguir en la moda”, disparó el especialista.

Por último, el estilista indicó que “mi intención es enseñar sobre la moda sin que nadie se enoje y que sea divertido”. “En moda está todo creado, por eso es difícil no caer en algo y que no sea una copia. Lo que tenés que hacer es usar lo que te gusta”, finalizó.