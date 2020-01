El secretario de Minería anticipó que se impulsarán proyectos de cobre y oro

POR AGENCIA TÉLAM

El secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, auguró que se viene “una era del cobre en la Argentina”, y para resaltar las chances de explotación del metal destacó que “todos los proyectos del litio equivalen a uno del cobre”.



Hensel, en declaraciones a radio Sarmiento, de San Juan, abogó por compatibilizar visiones en el Gobierno con las autoridades ambientales, para cubrir con los postulados del presidente Alberto Fernández de desarrollar la actividad minera en el país.



El secretario aludió, por caso, a la necesidad de “resolver el control de cambios, sobre lo cual vamos a tener noticias”.



“El país necesita recursos pero hay que tener en claro que no podemos impedir la inversión futura; la instrucción del Presidente es trabajar en todos los obstáculos para avanzar”, dijo Hensel.



Anticipó luego que el próximo viernes 23 participará en Washington en una jornada promovida por el BID en la que se expondrá la visión del gobierno argentino y otros de la región con relación a la minería.



“Es un escenario con representantes de los sectores público y privado en el que se transmitirá con la mayor claridad posible hacia dónde pretendemos ir”, explicó.



Hensel dijo que, sin desconocer el impacto de litio, “hay que hacer un enorme esfuerzo para tratar de poner en marcha los proyectos que tenemos a lo largo de la cordillera especialmente de cobre-oro, el gran efecto multiplicador está ahí”.



“El mercado del oro mueve en el mundo unos US$ 140.000 millones, el cobre un poco menos y el litio US$ 4.000 millones”, por eso "queremos ver los proyectos desde Jujuy a Santa Cruz y hacer la evaluación para poner lo más rápido posible en marcha algún proyecto”.



La Cámara Minera de San Juan, por lo pronto, evaluó en un reciente informe la posibilidad de desarrollar en la provincia los emprendimientos Josemaría (este año); Los Azules (en 2022); Pachón (en 2024); y Altar (en 2026).



El secretario dijo que “hay una luz en el camino, porque el presidente Fernández ha planteado que la minería es una actividad para sacar a la Argentina de sus dificultades, para generar divisas y cumplir con los compromisos internacionales, y pasemos de la especulación financiera a un esquema productivo, a partir de nuestras enormes posibilidades”.



“Estamos hablando con el ministro (Matías) Kulfas, porque hay situaciones que retraen la inversión y que hay que enfrentar”, señaló Hensel, y adelantó que tendrá una reunión esta semana con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, para trabajar en temas comunes.



“Si hay una actividad que está absolutamente regulada, reglada y controlada con conciencia ambiental, esa es la minería”, añadió el secretario.



“Mientras en la actividad minera todos los procesos son cerrados -comparó- en la industria en general son abiertos, y por eso tenemos problemas como los del Riachuelo”.



Hensel puso como ejemplo que “San Juan tiene 57.000 hectáreas bajo riego y (la mina de oro de) Veladero utiliza el equivalente al uso de 140 hectáreas”.