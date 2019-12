El sueño de Estudiantes por Iniesta duró solo una conversación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La posibilidad que Andrés Iniesta llegue a Estudiantes de La Plata quedó en una simple expresión de deseo y el español cumplirá su contrato con el Vissel del fútbol japonés, con quien tiene vinculación por dos temporadas más.



El propio presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, admitió en el programa "Como te va" de Radio Rivadavia que "existió una conversación pero no podemos decir que exista una negociación, aunque haberlo buscado es algo que la gente no se va a olvidar".



El ex jugador del Barcelona recibió un llamado de gente de Estudiantes para conocer su situación



Por el momento Gabriel Milito el 2 de enero, en el inicio de la pretemporada, tendrá dos caras nuevas en el plantel y son Javier Mascherano y el regreso de Lucas Rodríguez, al tiempo que busca cerrar a la brevedad la incorporación de Martín Cauteruccio, todavía vinculado al Cruz Azul, club con el que negocia su salida.



Estudiantes hará toda la pretemporada en predio de la entidad en City Bell y jugará tres amistosos el 11, 15 y 18 de enero ante Defensores de Cambaceres, Cerro Largo y Temperley, mientras que reanudará la competencia oficial el sábado 25 de ese mes a las 19.40 visitando a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro.