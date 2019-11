El superávit comercial de Argentina con Brasil alcanzó los U$S 290 millones en octubre

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El balance comercial entre la Argentina y el Brasil dejó un superávit en octubre de U$S 290 millones para los argentinos en octubre pasado, lo que implicó un crecimiento de 258% mensual, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio en base a los datos oficiales brasileños.



El comercio bilateral totalizó U$S 1.666 millones en octubre, un 14,9% inferior al del mismo mes de 2018 como consecuencia de la contracción de las compras argentinas, que sumaron U$S 688 millones con una caída del 32,2% y el leve aumento de las ventas al mercado brasileño que alcanzaron a U$S 978 millones, con un alza de 3,7%.



El avance de las exportaciones de Argentina a Brasil correspondió a vehículos de pasajeros, polímeros plásticos, leche y crema de leche y trigo en grano, mientras que la baja en las importaciones argentinas (32,2%) se explicó principalmente por automóviles de pasajeros, minerales de hierro, hierro laminado plano y autopartes.



En relación a los destinos, Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 3.491 millones) y Estados Unidos (US$ 2.832 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 5.415 millones) y Estados Unidos (US$ 2.420 millones).



Respecto al acumulado del año, en los primeros diez meses, el flujo de comercio entre ambas economías retrocedió un 24,4% alcanzando US$ 16.963 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió su signo, exhibiendo un superávit de US$ 623 millones frente al déficit de US$ 4.118 millones en el mismo período de 2018. Este desempeño responde al desplome de las importaciones argentinas (38,4%), que superaron el descenso de las exportaciones de Argentina hacia Brasil (3,9%).