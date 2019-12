El técnico Cadenas citó a 18 jugadores para el clasificatorio al Mundial de Egipto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador del seleccionado argentino masculino de handball, el español Manuel Cadenas, dio a conocer la convocatoria de Los Gladiadores que participarán del clasificatorio al Mundial de Egipto 2021.



El torneo clasificatorio se jugará del 20 al 26 de enero en la ciudad de Maringá, en Brasil, aunque todavía no se sabe cuántas plazas habrá en juego, ya que no está confirmada la cantidad de países participantes.



Los Gladiadores, campeones del Campeonato Panamericano 2018 disputado en Groenlandia, buscarán en enero un lugar en el Campeonato del Mundo 2021, que se disputará en Egipto y que será el primero en tener 32 equipos en lugar de los 24 que tuvo históricamente.



Argentina realizará una preparación en la ciudad de Mar del Plata durante la primera quincena de enero. El equipo de Cadenas utilizará al Club Once Unidos como centro de entrenamientos.



La lista de los jugadores que viajarán al clasificatorio en Brasil es la siguiente: Matías Schulz y Leonel Maciel como arqueros; los extremos Federico Fernández, Ignacio Pizarro, Pablo Vainstein y Ramiro Martínez; los laterales Pablo Simonet, Nicolás Bonanno, Guillermo Fischer, Lucas Aizen, Federico Pizarro, Santiago Baronetto; los centrales Diego Simonet, Sebastián Simonet y Manuel Crivelli; y los pivotes Gonzalo Carou, Lucas Moscariello y Gastón Mouriño.