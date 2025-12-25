Publicidad
El tierno look navideño de Dibu Martínez con su familia en Inglaterra

El arquero argentino celebró con un pijama coordinado antes de jugar la fecha 18 de la Premier League contra el Chelsea.

POR REDACCIÓN

Hace 17 horas
El arquero compartió fotos familiares en su cuenta de Instagram.

A diferencia de otros futbolistas que regresan a Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez permaneció en su país de residencia para festejar la Navidad debido al ajustado calendario de la Premier League.

El portero de la Selección nacional compartió en Instagram una imagen junto a su esposa e hijos, todos vestidos con pijamas enterizos de color rojo intenso con estampas de Papá Noel y motivos clásicos en verde y blanco.

Martínez acompañó la publicación con el mensaje: “Lo que realmente importa en la vida es la familia”, reforzando así la tradición y unidad de su hogar con este particular atuendo coordinado.

Tras la celebración, el arquero deberá enfocarse en el compromiso deportivo de este sábado, cuando el Aston Villa visite al Chelsea de Enzo Fernández por la decimoctava jornada del torneo inglés.

