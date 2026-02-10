El dirigente ultralibertario Demián Reidel renunció a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), tras quedar bajo sospecha de casos de corrupción. Fuentes oficiales confirmaron la dimisión y anticiparon que Juan Martín Campos será el nuevo presidente del directorio y se hará cargo de su puesto.

El físico y economista –amigo íntimo de Javier Milei- Demian Reidel, se alejó del cargo ante la imposibilidad de seguir defendiéndose de las acusaciones por sobreprecios en servicios de limpieza y prestaciones tecnológicas en la compañía.

Sin embargo, no se descarta que Reidel continúe como asesor del mandatario, cargo al que renunció en julio del 2025 para integrar el directorio de la empresa.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno encaró la noticia, argumentando que la dimisión de Reidel se dio en medio de un proceso de renovación de autoridades, en la que solo prevaleció el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. De todas maneras, Reidel era uno de los funcionarios claves para el proceso de privatización que se desempeña la administración, que integra el ecosistema del asesor presidencial, Santiago Caputo.

De esta forma, luego de la asamblea de accionistas, el bioquímico especializado en seguridad nuclear y reactores Juan Martín Campos liderará el directorio cuya vicepresidencia estará en manos del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA). Las direcciones estarán integradas por el abogado Diego Chaher; el ingeniero químico, Diego Garde, especialista en tecnología nuclear por el Instituto Balseiro; y Javier Grinspun, miembro designado por la CNEA.

A través de su cuenta de X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, oficializó los cambios y celebró las nuevas designaciones. “Me complace anunciar que en el día de la fecha, debido al traspaso de las acciones de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, celebramos asamblea para designar al nuevo Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el cual tendrá como mandato sostener los más altos estándares de seguridad y operación, completar la incorporación de capital privado y culminar la extensión de vida de Atucha I”, sostuvo. "Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”, precisó.

La complicada situación de Reidel, al mando de NASA, se profundizaba por una sospechosa licitación del servicio de mantenimiento de las centrales nucleares. Además, se su posición se debilitó aún más por el hecho que, dos directores del área que le respondían políticamente a él, fueron desplazados de sus puestos.

Tras un largo tiempo sin apariciones públicas, hace 10 días Reidel había salido a rechazar las denuncias que salpican su administración al frente de Nucleoeléctrica y negó que las multimillonarias deudas personales que saldó en dos semanas durante el mes de enero tuvieran que ver con una trama de sobreprecios e irregularidades en la que había quedado envuelto.

Amigo personal de Milei, se lo acusa de haber tenido algún grado de participación en la serie de irregularidades por presuntos sobreprecios del 140% en servicios de limpieza, de informática y otras áreas de Atucha.

En medio de ese escándalo, Reidel saldó deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. Suprimió pasivos que, hasta mediados de enero, lo situaban en una situación de “alto riesgo de insolvencia” ante el sistema financiero.

En su defensa, Reidel dijo que Dijo que en 2018 compró “con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina” que luego fue “vendiendo por etapas, sin apuro”.

“Vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es la deuda", aseguró.

Argumentó también que el 15 de diciembre del año pasado “vendió esa parte por 770.000 dólares" y que, tanto la compra como la venta, fueron “con fondos propios“, a la vez que agregó: “Cobré y cancelé la deuda”.

No obstante, la cancelación de estas obligaciones bancarias coincide con un período de fuerte cuestionamiento acerca de los sobreprecios en las contrataciones de Nucleoeléctrica, que bajo su administración erogó adjudicaciones por un total de 20.417 millones de pesos.

El detalle de las denuncias sugirió irregularidades sistemáticas en los pagos y se sospecha que los pagos a proveedores solo se ejercen “luego del adelanto de una comisión del 5% del contrato”, una cifra que, aplicada al volumen total de compras, alcanzaría los mil millones de pesos.