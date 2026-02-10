El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para la zona oeste de San Juan debido a la presencia de viento Zonda durante la tarde y noche de este martes. La medida afecta a los departamentos de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, según el pronóstico oficial.

De acuerdo con el SMN, los departamentos se verán afectados por viento Zonda que tendrá velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Publicidad

En cuanto a las temperaturas, para este martes se espera un día cálido en toda la provincia, con mínima pronosticada de 20ºC y máxima de 36ºC. Para el miércoles, la temperatura descenderá levemente, con máxima de 30º y mínima de 19º, mientras que el viento Zonda podría continuar con menor intensidad.

El alerta amarilla del SMN implica precaución, ya que las ráfagas pueden generar inconvenientes en tránsito y actividades al aire libre, así como un aumento de riesgo de incendios por la sequedad del aire en la zona afectada.