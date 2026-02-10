La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el pago de un bono especial que puede alcanzar los $219.000, a percibirse por única vez durante febrero. El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único por Matrimonio, destinada a quienes hayan contraído matrimonio y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Cada cónyuge puede solicitar la prestación de forma independiente. De esta manera, el monto individual es de $109.897, pero sumando ambos integrantes de la pareja, el ingreso total puede alcanzar $219.794, acreditado en un solo pago.

Publicidad

A diferencia de otros beneficios que se perciben de manera automática, el bono no se deposita sin trámite previo. Los interesados deben presentar la documentación requerida y esperar la validación de Anses para poder cobrarlo.

Quiénes pueden cobrarlo

El bono especial está dirigido a grupos específicos:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Titulares de la Prestación por Desempleo

Trabajadores de temporada

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Además, existen topes de ingresos: el total del grupo familiar no puede superar $5.022.048 brutos, y el ingreso individual de cada cónyuge no debe exceder $2.511.024 brutos. Si se superan estos límites, el pago queda bloqueado automáticamente.

Publicidad

Cómo tramitar el bono

El trámite puede realizarse de dos formas:

Online: ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se verifican los datos personales y familiares y se carga el acta de matrimonio.

Presencial: solicitando un turno desde la web oficial de Anses o comunicándose al 130.

Una vez aprobado el trámite, el monto se acredita en la cuenta bancaria habitual del beneficiario, junto con otros haberes si los hubiera. ANSES recordó la importancia de mantener los datos personales y familiares actualizados, ya que cualquier inconsistencia puede demorar o impedir el cobro del bono.