El Tottenham de Pochettino cerró una semana negra cayendo ante Brighton por 3 a 0

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Tottenham Hotspur, con el argentino Mauricio Pochettino como DT, perdió hoy como visitante frente al Brighton Hove & Albion, por 3 a 0, en partido por la 8va fecha de la Premier League inglesa, cerrando una pésima semana ya que el pasado martes cayó por 7-2 ante el Bayern Munich alemán por la Liga de Campeones. El encuentro se jugó en el The American Express Community Stadium y los tantos del Brighton fueron marcados por el francés Neal Murphy a los 3 minutos y el irlandés Aaron Connoly a los 32 y 65. En el Tottenham jugó como titular el ex River Erik Lamela e ingresó el arquero Paulo Gazzaniga (no jugó en nuestro país) a los ocho minutos por el lesionado francés Hugo Lloris, señaló SoccerWay. Tootenham se ubica con 11 unidades, muy lejos del puntero Liverpool con 21 (un cotejo menos), mientras que el Brighton Hove & Albion tiene ahora nueve y se aleja del fondo de la tabla y de la zona de los tres descensos a la Championship, segunda división.