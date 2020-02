El trigo y el maiz cerraron a la baja en el mercado de Chicago

El precio del maíz y el trigo cerraron a la baja en el mercado de Chicago mientras que la soja lo hizo al alza, a la espera de los operadores del sector por datos claves que mañana publicará el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre estimaciones mundiales de oferta y demanda agrícolas.



El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,25% (US$ 0,83) hasta los US$ 324,91 la tonelada, mismo porcentaje y suba de precio para el de mayo que concluyó la jornada a US$ 329,68.



Los fundamentos de la suba radicaron en expectativas positivas de parte de los operadores respecto de las exportaciones de poroto estadounidense, especialmente luego de que China anunciara que reducirá a la mitad los aranceles adicionales para algunos productos de Estados Unidos, incluida la soja, a partir del 14 de febrero, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) .



La harina acompañó la suba del poroto con un avance de 0,72% (US$ 2,31) hasta los US$ 321,21 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,13% (US$ 7,72) para posicionarse en US$ 683,20.



Por su parte, el maíz finalizó con leves bajas en sus cotizaciones al perder 0,45% (US$ 0,69) y se ubicó en US$ 150,29 la tonelada, ante la prevalencia de coberturas cortas de los operadores a la espera de las noticias.



Por último, el trigo también reportó pérdidas por 1,20% (US$ 2,48) para ubicarse en US$ 202,83 la tonelada en su precio para marzo.