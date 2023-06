El triste relato de Oleksandr Zinchenko luego de viajar a Ucrania en plena guerra

Oleksandr Zinchenko, futbolista del Arsenal, viajó a su país de origen mientras transcurre la guerra. El mencionado regresó a Ucrania por primera vez desde que comenzó la invasión de Rusia. De esa forma, vio en primera persona el dolor y el sufrimiento de quienes constantemente son atacados. En declaraciones publicadas por el sitio United24, el lateral izquierdo no se guardó nada.

"Vivir durante una semana con todos ellos, en esas condiciones, en la situación actual en Ucrania, fue aterrador. Esto es una guerra, una guerra de verdad. Pero entendí una cosa: que la gente en Ucrania se acostumbre a esta rutina y siga con su vida, es increíble. Lo que el ejército ruso está haciendo en este momento es enviar muchas bombas y cohetes durante la noche", comenzó diciendo Oleksandr.

Publicidad

Después, Zinchenko aprovechó para agregar: "Desde la 1 am hasta las 5 am, tal vez piensen que la gente estará durmiendo y tratando de mantener a nuestra gente con miedo. Imagínate tratar de dormir toda la noche con tus bebés y luego, de repente, suena una sirena. Tienes que despertarte, ir bajo tierra al búnker y esconderte. De lo contrario, corre un gran riesgo de perder la vida o la casa. Nunca se sabe dónde puede caer la próxima bomba o misil".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Contundentes palabras de Oleksandr Zinchenko

"Las historias que escuché, ni siquiera puedo explicarlas. Algunas personas no tienen la oportunidad de salir de sus casas porque el agua ya está muy alta. Una historia aterradora que escuché fue sobre una mujer que sostenía a dos bebés pequeños, nacidos hace solo unos meses. Estaba en el techo con dos de ellos, aferrándose a la última piedra e intentando sobrevivir. Desafortunadamente, ella, y los niños, no lo hicieron. Al escuchar estas historias, historias reales, no de Internet, solo piensas: ¿para lograr qué?", reconoció.

Para cerrar, Oleksandr Zinchenko dijo: "He visto los daños en la escuela. Hablé con los niños que estudian en la escuela y algunos de ellos habían visto al ejército ruso en sus casas. Algunos de ellos estaban robando, algunos de ellos estaban haciendo otras cosas de las que no quiero hablar. Estas fueron historias reales reales de los niños. Yo estaba en shock. Los niños no pueden mentir, simplemente dicen la verdad. Pagarán con la reputación. En todas partes del mundo, si muestras tu pasaporte ruso, todos te mirarán de manera diferente".