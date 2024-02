El Sistema Especial de Flagrancia pasó a un cuarto intermedio la audiencia de presentación del caso que conmovió al pueblo de Caucete. Se trata del hecho en el que un hombre golpeó a su ex con un martillo y luego se clavó un cuchillo en el pecho con intenciones de quitarse la vida. El acto procesal no se llevó a cabo debido a que el agresor aún no se recupera de las heridas y sigue internado en el Hospital Doctor Guillermo Rawson.

Rubén Darío Peñaloza es el hombre apuntado por un brutal ataque en Caucete. El martes 30 de enero, el hombre visitó la casa en la que convivía con su ex con la excusa que necesitaba unas herramientas para arreglar su moto. La mujer lo recibió y lo hizo pasar, pues no sabía dónde se encontraban la masa y el martillo que buscaba quién fue su novio en algún momento.

Una vez adentro y con la presencia de sus tres hijos –él había llegado con uno de ellos al domicilio- le pidió a la mujer que lo acompañe a la habitación matrimonial porque quería hablar con ella. La víctima se encontraba en la cocina, pero acepta la charla. Ya adentro de la habitación, la mujer mantiene una cierta distancia. Ambos estaban sentados en la cama, él en la cabeza, ella al pie. En ese momento y de la nada, Peñaloza la agarró de la mano y con fuerza la llevó hacia él y con un martillo la empezó a golpear salvajemente, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y cabeza.

Fue tan grande el golpe, que la víctima perdió un poco el conocimiento, pero recordó luego al dar su versión ante los fiscales que Peñaloza se le tiró encima e intentó volver a golpearla con el martillo. La mujer, para defenderse, colocó su mano derecha en su rostro, la misma terminó con una fractura a raíz del ataque.

El instinto de supervivencia hizo que la mujer lograra sacárselo de encima a su expareja. El hombre intentó agarrarla de las piernas y mantenerla adentro de la habitación, pero ella le mordió el brazo izquierdo, lo que le permitió zafar de su agresor y escapar para pedir ayuda en la Comisaría 37°, la más cercana a su casa. Los policías de mencionada sede, una vez que se enteraron del ataque, se trasladaron a la casa de la denunciante y encontraron a Peñaloza con un cuchillo clavado en el pecho, saliéndole mucha sangre y con olor a nafta en su ropa.

Ambos protagonistas de esta situación grave fueron trasladados al hospital de Caucete. Sin embargo, a Peñaloza luego lo derivaron al hospital Guillermo Rawson por la gravedad de sus heridas. Allí le hicieron una cirugía para sacarle el cuchillo y después lo dejaron internado bajo custodia policial.

El fiscal ayudante Carlos Otis intervino en el hecho, caratulada lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y de género agravadas por el vínculo. La fiscal del caso es Adriana Ginestar. Ambos esperan que Peñaloza se recupere de sus heridas para avanzar con la acusación ante un juez de