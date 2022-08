El viral secreto de Giorgio Chiellini que lo llevó a "tener más mujeres" en su vida

Horas atrás, Giorgio Chiellini habló con la prensa y regaló declaraciones más que virales. El exjugador de la Juventus y Selección de Italia está dando la vuelta al universo, después de lo que difundió el medio Bild. “Mírame. mira qué feo soy, no soy nada guapo... sí”, informó el zaguero central que tuvo 117 participaciones con la Scuadra Azzurra. Como si eso fuera poco, destacó que “ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”.

A comienzos del 2021, Chiellini dialogó en el podcast del rapero Fedez, asegurando que “soy más feo que el hambre. Para mí, ganar sin ser futbolista, habría sido imposible”. Allí, también sacó a la luz lo que piensa de su excompañero, al reconocer: “Leo (Bonucci) lo habría logrado de todos modos, es más guapo”. Sin lugar a dudas, su sentido del humor es lo que también lo ha puesto en la cima tantos años.

Incluso, en el 2017, Giorgio también había asumido que no era atractivo. “Nunca fui el mejor en mi grupo. Yo era como el patito feo”, destacó en ese entonces. No obstante, el hombre en cuestión contrajo matrimonio en 2014 con Carolina Bonistalli, con quien tiene dos hijas, Nina (7) y Olivia (3). En estas últimas semanas, fueron a vivir a los Estados Unidos, ya que fue transferido a Los Ángeles FC.

El presente de Giorgio Chiellini

“No soy bonito de ver, pero siempre he mejorado. Esta es mi mejor habilidad. No hay secreto, solo pasión y trabajo”, expuso en los últimos días el reconocido defensor italiano. Puso su firma por año y medio y es la primera vez que sale de Italia para probar suerte en otras competencias. En relación a su actualidad en Los Ángeles, aportó que “es una gran ciudad, pero sigue siendo un buen estilo de vida".

Para sentenciar, Giorgio Chiellini aprovechó para informar: "Es un ambiente diferente al de Italia, pero trato de hacer las cosas de la mejor manera. Estoy más seguro que nunca de que tomé la decisión correcta y esto me ayuda a disfrutar el presente mientras miro hacia el futuro. Lo disfruto con ilusión y tranquilidad y no me arrepiento”. Hasta ahora, su nueva institución deportiva consiguió ganar los cuatro cotejos en los que él participó.